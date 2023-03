“Grande Fratello Vip”, Daniele Dal Moro squalificato

Dopo l’ennesima discussione con Oriana Marzoli, il vip sarebbe apparso troppo aggressivo nei suoi confronti

Al “Grande Fratello Vip” arriva una brutta notizia per Daniele Dal Moro: il vip è stato squalificato.

“Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane, ieri notte il concorrente ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento”, così recita il comunicato stampa che annuncia la squalifica.

Che cosa è successo

A quanto si apprende da alcuni video finiti sui social gli atteggiamenti dell’imprenditore “puniti” dal “Grande Fratello” con l’espulsione dalla Casa riguardano la sua relazione con Oriana Marzoli. Nelle ultime ore, dopo la fine della quarantaduesima puntata, tra i due ha avuto luogo l’ennesimo screzio. Questa volta però Dal Moro sembra essere stato un po’ troppo violento afferrando la Marzoli al collo, pare, per colpirla con qualcosa. Uno scherzo? Quel che è certo è che ai più il gesto di Daniele è parsa una vera e propria aggressione e la stessa Oriana, sembra avergli rimproverato, più tardi, di averle fatto male.

Una relazione difficile

Da tempo la prima finalista del Grande Fratello Vip lamenta l’ambiguità di Daniele, che non sembra voler mai prendere una posizione chiara nella sua relazione con lei. Spesso i due sono arrivati a litigi accesi con accuse e contraccuse e la Marzoli ha cominciato addirittura a dubitare dei suoi sentimenti e della sincerità del giovane veneto.

Dal Moro, dal canto suo, ha accusato Oriana di volerlo far apparire come un infame, uno “strano”. Insomma per gli Oriele non sembra esserci un futuro roseo.



A Micol Oriana aveva appena confessato: “Non posso svegliarmi tutti i giorni e questo ragazzo non viene a darmi neanche un abbraccio. Quante volte lo devo chiedere? Non sto chiedendo niente di che” dice alla seconda finalista di questa edizione, rivendicando il suo bisogno di affetto e di attenzioni. Se inizialmente il loro rapporto era ricco di dimostrazioni di affetto e di interesse, ormai da qualche settimana Oriana si sente messa in disparte: “Quel Daniele mi piace, questo Daniele non mi piace proprio per niente. Zero”.

I precedenti

Pochi giorni fa Daniele aveva chiarito di essere stanco, ormai, di lottare, litigare, discutere con la vip e di avere questo rapporto molto altalenante. Oriana aveva cercato di capire se ci potesse essere una speranza al di fuori del gioco, ma ben conoscendo il pensiero del VIP: “Mi dici che neanche fuori di qui può funzionare”.

“Staresti fuori con una persona con cui litighi tutti i giorni?” le aveva chiesto in risposta l’imprenditore, aggiungendo, ancora una volta, di non essere spontaneo completamento con la concorrente, per una solita questione di fiducia, ma anche di mancata chiarezza.

“Sono sulla difensiva quando non conosco una persona” sottolinea il VIP, poiché accusato da Oriana di essere distante, di essere sempre pronto a rispondere a un dubbio con una discussione.

E questa ennesima discussione con tanto di pseudo aggressione ha costretto gli autori a decidere per loro, dividendoli e squalificando il Vip.