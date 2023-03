Film stasera in TV da non perdere lunedì 20 marzo 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 20 marzo, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Quasi orfano, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Commedia con Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini. Un designer pugliese che ha rinnegato le sue origini e vive a Milano viene travolto dal caos portato dalla famiglia in visita.

Un poliziotto alle elementari, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Arnold Schwarzenegger in una divertente commedia. Per inchiodare un narcotrafficante un poliziotto deve lavorare sotto copertura in una scuola di bambini.

Come ti ammazzo il bodyguard, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson in un’action-comedy. Una guardia del corpo accetta di proteggere un sicario, testimone contro un dittatore.

Quasi orfano, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Commedia con Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini. Un designer pugliese che ha rinnegato le sue origini e vive a Milano viene travolto dal caos portato dalla famiglia in visita.

La verità è che non gli piaci abbastanza, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Commedia sentimentale corale con Ben Affleck, Jennifer Aniston e Scarlett Johansson.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Downton Abbey II – Una nuova era, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Secondo film sull’omonima serie tv. Downton Abbey viene scelta come location per girare un film.

Un giorno come tanti, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Josh Brolin e Kate Winslet in un drama. Abbandonata dal marito, una donna accoglie in casa sua un evaso dal carcere.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

John Wick 3 – Parabellum, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Terzo capitolo della saga di John Wick, con uno scatenato Keanu Reeves. Wick ha un’ora per fuggire da New York dopo aver ucciso un gangster.

FILM FANTASY DA VEDERE STASERA IN TV

Shadowhunters – Città di ossa, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Fantasy con Lily Collins e Lena Headey. Dopo aver scoperto di appartenere a una stirpe di guerrieri, una ragazza dovrà difendere la sua città.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Munich, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Eric Bana e Daniel Craig in un film sugli attentati delle Olimpiadi di Monaco del 1972.

FILM BIOGRAFICO DA VEDERE STASERA IN TV

Harry Haft: storia di un sopravvissuto, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Ben Foster in un biopic. Un pugile polacco è costretto a combattere con i suoi compagni di prigionia per intrattenere i nazisti.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Il commissario Ricciardi 2, ore 21:25 su Rai 1

Lino Guanciale protagonista della serie tv tratta dai romanzi dello scrittore Maurizio De Giovanni.

Stasera tutto è possibile, ore 21:20 su Rai 2

Comedy show condotto da Stefano De Martino e con la presenza di tantissime sfide e gag.

Presa Diretta, ore 21:20 su Rai 3

Programma di approfondimento e inchieste giornalistiche su temi scottanti condotto da Riccardo Iacona.

Quarta Repubblica, ore 21:20 su Rete 4

Programma televisivo che si occupa di trattare, con ospiti e approfondimenti, i principali temi della politica.

Grande Fratello Vip, ore 21:20 su Canale 5

Alfonso Signorini conduce questa edizione del Grande Fratello Vip, ormai arrivata ai suoi momenti chiave.

Freedom – Oltre il confine, ore 21:23 su Italia 1

Nuovo programma di Roberto Giacobbo che, come sempre, accompagna lo spettatore attraverso misteri e scoperte.

Rain Man – L’uomo della pioggia, ore 21:15 su La7

Tom Cruise e Dustin Hoffman in un film pluripremiato. Un uomo scopre di avere un fratello autistico a cui i genitori hanno lasciato la sua eredità.

The Karate Kid – La leggenda continua, ore 21:30 su TV8

Remake del famoso primo film della saga, con Jaden Smith e Jackie Chan come protagonisti della pellicola.

Little Big Italy, ore 21:15 su Nove

Il ristoratore Francesco Panella va alla scoperta dei ristoranti italiani in giro per il mondo.