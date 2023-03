Bruce Willis, festa di compleanno in famiglia ma alcuni dettagli allarmano i fan

L’attore è apparso in un breve video di Demi Moore per la prima volta dopo la diagnosi di demenza fronto-temporale

Bruce Willis ha festeggiato 68 anni con la sua famiglia allargata e l’ex moglie Demi Moore ha condiviso con i follower il tenero quadretto casalingo.

L’attore è tornato sui social per la prima volta da quando gli è stata diagnosticata la demenza fronto-temporale, soffiando le candeline con le sue donne. Nonostante il clima festoso ai follower non sono però sfuggiti alcuni dettagli preoccupanti che riguardano l’attore.

I dettagli preoccupanti

Oltre a Demi Moore, erano presenti tutte le altre donne di casa: la moglie Emma con le due bambine, Mabel e Evelyn, oltre alle figlie Rumer (con il pancione), Scout e Tallulah avute con la Moore. Nel video pubblicato su Instagram dall’ex moglie si vede il festeggiato intonare “Happy Birthday” insieme agli ospiti, di fronte a una bella torta di compleanno. Dopo la paparazzata a Santa Monica qualche settimana fa, è la prima volta che Willis si mostra in pubblico. Il divo di Hollywwood è apparso sereno mentre cantava e chiacchierava con gli invitati, ma i follower non hanno potuto fare a meno di notare alcuni dettagli preoccupanti. A un certo punto, infatti, sembra inciampare e perdere l’equilibrio e la cosa si ripete anche dopo aver spento le candeline. Quando sorride verso l’obiettivo si vede inoltre chiaramente uno spazio vuoto tra i denti. La Moore ha condiviso il siparietto casalingo con i suoi follower, corredando la clip con una dolce dedica al suo Bruce: “Buon compleanno, BW! Sono così felice di poterti festeggiare oggi. Ti amo e amiamo la nostra famiglia. Grazie a tutti per l’amore e i calorosi auguri, li sentiamo tutti”.

La dedica della moglie Emma

Anche la moglie Emma ha condiviso con i follower un dolce video della sua vita al fianco di Willis. Dalla nascita delle figlie ai compleanni, passando per le vacanze e ai momenti della vita di tutti i giorni. “Lui è puro amore. È così amato e lo amerò sempre. Buon compleanno dolcezza”, ha scritto su Instagram. “Il mio augurio di compleanno per Bruce è che continuiate a tenerlo nelle vostre preghiere e nelle vibrazioni più alte perché la sua anima sensibile dei Pesci lo sentirà. Grazie mille per amarlo e prendervi cura anche di lui”.