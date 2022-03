Moonshot, Cole Sprouse e Lana Condor nel trailer del film

Amore e fantascienza si uniscono in questa commedia romantica diretta da Chris Winterbauer

HBO Max ha rilasciato, in queste ore, il primo trailer di Moonshot con protagonisti Cole Sprouse e Lana Condor. Amore e fantascienza si uniscono in questa commedia romantica diretta da Chris Winterbauer e scritta da Max Taxe.

LA STORIA

Al centro della storia ci sono due studenti universitari, diversi tra di loro: Sophie (Condor), una studentessa concentrata e ‘sulle sue’. Un giorno decide di raggiungere il suo ragazzo Calvin, che si è da poco trasferito su Marte. E così, Sophie e il personaggio da Sprouse – che sogna di visitare il pianeta in questione – uniranno le loro forze, nonostante siano agli opposti, per trovare un modo per salire a bordo di una navetta spaziale verso il Pianeta Rosso.

IL CAST

Nel cast di Moonshot ci saranno anche: la star di Scrubs Zach Braff, Mason Gooding, Lukas Gage, Emily Rudd, Michelle Buteau e Christine Adams.

