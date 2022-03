Grande Fratello Vip: Jessica Selassié e Barù deludono i fan, nessuno se lo sarebbe mai aspettato

Cosa succede tra Jessica Selassié e Barù dopo la fine del Grande Fratello Vip?

Jessica Selassié ha vinto la sesta edizione del Grande Fratello Vip, supportata da un fandom stellare che ha apprezzato la crescita personale della principessa etiope, durante il soggiorno nella casa di Cinecittà. La domanda che tutti si pongono è: cosa accadrà adesso tra Jessica e Barù? I sostenitori della coppia hanno fantasticato su mille scenari diversi, ma non potevano immaginare di dover incassare una delusione tanto cocente dopo la fine del programma di Canale5.

Jessica e Barù sconvolgono i fan del Grande Fratello Vip

Nel corso degli ultimi mesi prima della grande Finale, il flirt nato tra Jessica Selassié e Barù ha tenuto i fan del Grande Fratello Vip con il fiato sospeso. La principessa etiope ha provato in tutti i modi ad attraversare la dura corazza del gieffino, che ha fatto un passo avanti e cento indietro, non riuscendo a chiarire cosa provasse realmente per lei. Nel frattempo, la vicenda è stata seguita da tantissimi telespettatori che si sono riuniti sotto l’hashtag Jerù, monitorando anche i più piccoli cambiamenti della coppia, e creando un fandom veramente forte e numeroso, che ha contribuito alla vittoria di Jessica.

Ma cosa è successo dopo che le luci di Cinecittà si sono spente? Tutti speravano di vedere Jessica e Barù insieme lontano dalle telecamere, così come avrebbe sempre voluto il gieffino che non ha mai nascosto di essere frenato dal contesto televisivo. Invece, le uniche prove che i due hanno pensato l’uno all’altra sono stati scambio di segui su Instagram. Mentre Jessica continua a ringraziare i fan per vittoria e ha parlare del suo percorso al Gf Vip, Barù è calato nel mutismo totale, condividendo scorci del mare di notte o della sua amata regione.

Insomma, inutile dire che su Twitter è scoppiato il pandemonio, e tanti hanno cambiato idea accusando la coppia di aver giocato deliberatamente su questo flirt, per trarre ognuno i propri vantaggi. Anche Soleil Sorge ha sbeffeggiato Jessica e Barù, facendo notare come la coppia abbia preso strade diverse neppure 24 ore dopo la fine del Gf Vip.

comingsoon.it