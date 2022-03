Da Can Yaman una dedica a Francesca Chillemi: “Bella come il sole”

Le parole dell’attore turco su Instagram

Dopo mesi di collaborazione sul set di ‘Viola come il mare’, si fa sempre più forte l’amicizia tra Can Yaman e Francesca Chillemi. Seppur di poche parole e poco amante di gossip e social, l’attore turco questa volta si è ‘sbilanciato’ e su Instagram ha fatto una dedica alla collega: “Viola come il mare ma bella come il sole”. Ad accompagnare le sue parole, due foto che lo ritraggono abbracciato con la Chillemi sulla spiaggia palermitana.

Gli scatti, non fanno che alimentare nei fan l’attesa per la fiction ‘Viola come il mare’ che vede i due attori protagonisti. Le puntate, targate Lux Vide, ancora non hanno una data certa per la messa in onda, ma molto probabilmente arriveranno a fine aprile nella prima serata di Canale 5.

diregiovani.it