Un’altra coppia Temptation Island si sposa, l’annuncio delle nozze

Erano usciti separati da Temptation Island 2020, per poi rimettersi insieme a distanza di due mesi: ora, Ciavy e Valeria Liberati annunciano ai fan il loro matrimonio. Sono la terza coppia delle due edizioni dello scorso anno a parlare di nozze in pochi mesi. Lungo l’elenco dei protagonisti di Temptation che ha pronunciato il fatidico sì.

Un’altra coppia di Temptation Island sta per convolare a nozze. A dare il lieto annuncio con un breve video, ad annunciare sono gli stessi futuri sposi. Parliamo di Ciavy e Valeria Liberati, i due fidanzati romani che hanno parte alla prima delle due edizioni di Temptation trasmesse nel 2020: “Notizia importantissima: io e Valeria ci sposiamo”.

Valeria Liberati e Ciavy dopo Temptation Island

L’annuncio è stato dato durante un viaggio in auto dalla Liberati e da Ciavy (che in realtà si chiama Andrea Maliokapis, qui il significato del bizzarro soprannome romanesco). Con loro, la figlia di Valeria, 11 anni, nata da una precedente relazione. La notizia conferma dunque che a quasi un anno di distanza da Temptation la coppia è unita e felice. Parteciparono al programma di Canale 5 dopo quattro anni di relazione, tutt’altro che idilliaca. Lui aveva ammesso di aver tradito la compagna e non era disposto alla convivenza. Nel corso dell’edizione lei si era avvicinata al tentatore Alessandro Basciano e alla fine Ciavy e Valeria avevano lasciato il programma separatamente, per poi tornare insieme a distanza di due mesi. Ovviamente, storia d’amore a parte, la trasmissione ha portato grande popolarità a entrambi che, oltre ai rispettivi lavori (lei è onicotecnica, lui un PR), sono diventati testimonial per diversi marchi su Instagram.



Tutte le coppie di Temptation Island che si sono sposate

Non sono poche le coppie apparse nel programma televisivo di Canale 5 che sono ancora insieme e nel frattempo sono convolate a nozze. Nel caso di Cristian Gallella e Tara Gabrieletto (già noti e lanciati da Uomini e Donne), dopo il matrimonio è già arrivata anche la separazione. Gabriele Caiazzo e Sonia Carbone si sono sposati nel 2017 e hanno due figli, Michele e Bianca; stessa sorte per Emanuele D’Avanzo e Alessandra De Angelis, marito e moglie e genitori di Beatrice ed Enea. Hanno pronunciato il fatidico sì pure Salvatore Di Carlo e Teresa Cilia (altra coppia di UeD), così come Davide Tresse e Georgette Polizzi. Altre due coppie che hanno partecipato di recente, nelle due edizioni 2020, hanno inoltre annunciato il matrimonio: si tratta di Alessandro Medici e Sofia Calesso e di Alberto Maritato e Speranza Capasso.











Fanpage