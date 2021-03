Kate Middleton riprende gli impegni da royal con William d’Inghilterra: è super glam, ma “delusa e ferita”

La duchessa di Cambridge, in visita con il marito alla stazione delle ambulanze di Londra, è come sempre perfetta nel look. Ma gli attacchi di Meghan Markle (ai quali non può controbattere) l’hanno colpita duramente

Kate Middleton e William d’Inghilterra proseguono con i loro impegni da royal. Portandosi addosso il peso lasciato dalle parole macigno di Harry e Meghan Markle nell’intervista a Oprah Winfrey. In visita sotto la pioggia alla stazione delle ambulanze di Newham, a Londra, il principe William che si era lasciato andare a uno sfogo fuori dal



protocollo per difendere la royal family dalle accuse di razzismo, ha stavolta un atteggiamento protettivo nei confronti della moglie Kate. La duchessa, sempre perfetta nel look, secondo gli osservatori reali, sarebbe “rattristata, delusa e ferita”.

SONO TORNATI A LONDRA – Will e Kate hanno lasciato la casa di campagna nel Norfolk, dove hanno trascorso i mesi di lockdown con i figli George, Charlotte e Louis e sono tornati ai loro impegni. Alla Newham Ambulance Station in East London hanno incontrato i paramedici e lo staff delle ambulanze che si sono trovati a operare nel periodo più difficile dei tempi moderni. Per l’occasione, la duchessa indossa un cappotto color cammello di Massimo Dutti, riciclato. È elegante, gentile e affabile come sempre, ma non certo rilassata.

GLI ATTACCHI A KATE LO HANNO FERITO – William è “molto protettivo” – argomenta l’esperta reale Katie Nicholl – e tra tutti gli attacchi lanciati alla royal family nell’intervista bomba, quelli che gli hanno fatto più male sono quelli rivolti alla moglie Kate Middleton. Meghan Markle ha raccontato che nei giorni precedenti il royal wedding del 2018, la cognata l’ha fatta piangere (e non viceversa, come raccontò allora la stampa) per questioni legate al look della damigelle.

“HARRY E MEGHAN SANNO CHE KATE NON PUÒ RISPONDERE” – Accuse “mortificanti” per la duchessa di Cambridge, ritirate fuori due anni dopo ben sapendo che Kate “non è nella posizione di poter rispondere”. “Kate non ha mai voluto far emergere fratture con Meghan”, prosegue Katie Nicholl. “Da quello che so, ci sono diverse versioni della storia della damigella, non solo quella raccontata da Meghan”.





