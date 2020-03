Zelda in quarantena ha ritrovato delle foto bellissime con papà Robin Williams

Una frase, quattro scatti. Durante l’isolamento, Zelda Williams ha deciso di dedicarsi alle pulizie di primavera. E cosa ha trovato? Un ricordo di papà Robin

«Le pulizie di primavera causate dall’isolamento hanno portato alla scoperta di alcune vecchie gemme divertenti». E Zelda Williams tra vecchi cassetti e album ha trovato un vero e proprio tesoro: quattro scatti con il suo papà. Un ricordo che ha condiviso sui social, per omaggiare quell’attore/papà indimenticabile.

Complici, divertiti, felici. A chiunque, guardando le foto, verrebbe in mente la simpatia travolgente di Robin, quella sua capacità di far ridere e riflettere, tipica di molti suoi personaggi.

Da Mrs. Doubtfire a Patch Adams, fino ad Alan Parrish di “Jumanji”e al professor John Keating ne “L’attimo fuggente”.

Per Zelda, però, era semplicemente papà. E lui adorava i suoi figli, Zelda, Cody e Zachary. Una volta, durante un’intervista, aveva raccontato del suo legame con i figli: «Mi lasciano sempre stupito. Stavo leggendo a Zelda i romanzi scritti da C.S. Lewis, quando lei mi ha detto: “Non fare le voci. Leggilo semplicemente rimanendo te stesso”. Quindi l’ho fatto come voleva lei e mi ha detto: “Così è meglio”». Per lei e tutta la sua famiglia l’11 agosto del 2014 resterà per sempre un giorno difficilissimo. La morte improvvisa di Robin, ha stravolto la sua esistenza.

«Io e la mia famiglia ci siamo sostenuti a vicenda nel dolore», ha raccontato tempo fa al Chelsea Handler show, «Eravamo a San Francisco tutti insieme». Poi, ha capito che un dolore così grande si può affrontare solo “lentamente”. «Semplicemente ho provato ad andare avanti. Mi dicevo: “Ok, bene, oggi ho intenzione di svegliarmi e di amare quello che faccio. E poi domani, ho intenzione di svegliarmi e di essere felice. E poi il giorno dopo, lo stesso”. Perché è tutto quello che posso fare».

In questi sei anni senza l’attore, Zelda è giunta a una conclusione “vivere la propria tristezza ogni giorno, senza arrabbiarsi più” e soprattutto “godere a pieno di ogni momento di gioia”.

