Rai2, stasera torna “The Good Doctor”

Due nuovi episodi di “The Good Doctor”, in prima visione assoluta, in onda alle 21.20 su Rai2. Nel primo, dal titolo “Incompleto”, Shaun Murphy (Freddie Highmore), il giovane chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant non riesce a lasciarsi andare con Carly per colpa di un fastidioso tatuaggio. Qualcosa gli farà capire che le sue paure derivano da altro.

In “Amici e famiglia” il dottor Glassman riesce a convincere Shaun ad andare a trovare suo padre sul letto di morte e l’incontro con la famiglia ha dei risvolti inaspettati. Claire inizia a guardare in faccia il proprio dolore e decide di affrontarlo. Nel frattempo, Morgan e il dottor Melendez sono alle prese con un delicato intervento su un giocatore della NFL.