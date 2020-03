Il Principe Alberto di Monaco è positivo al Coronavirus: l’annuncio ufficiale della famiglia reale monegasca

Il tampone ha dato esito positivo: ora è in isolamento

Il Covid-19 è ormai ovunque, ha raggiunto anche il Principato

Anche il Principe Alberto di Monaco è positivo al Coronavirus. L’annuncio è arrivato direttamente dall’ufficio stampa della famiglia reale monegasca. Alberto, che dal 2005 a seguito della morte del padre regna sul piccolo paese che si affaccia sul Mediterraneo, ha 62 anni. Eppure almeno per il momento le sue condizioni non destano preoccupazione. In un comunicato diffuso dalle autorità si legge: “Il Principe Alberto si è sottoposto al test all’inizio della settimana ed è risultato positivo al Covid-19”.

E ancora, nella nota si legge: “Le sue condizioni non destano preoccupazione. Viene monitorato e seguito dal suo medico e dall’equipe del Centro Ospedaliero Principessa Grace. Continua a lavorare dalle sue stanze”. Solo poche ore fa Alberto, che è sposato con Charlene Wittstock, da cui ha avuto due figli, i gemellini di 5 anni Gabriella e Jacques, aveva invitato tutta la cittadinanza del Principato a rispettare i divieti imposti dalle autorità per combattere la diffusione della malattia.

Gossip.it