Gigi Proietti e l’appello ai nonni d’Italia: «Restiamo in casa»

Anche Gigi Proietti scende in campo. L’attore, 79 anni, ha inviato un messaggio a tutti i nonni d’Italia. In piena emergenza coronavirus, il suo appello è un invito a rispettare le regole: «Restiamo a casa». Regole che valgono per tutti e soprattutto a tutela dei più anziani, i più fragili davanti al virus Covid-19.

Proietti è così la voce che accompagna il video, realizzato dalla Polizia di Stato, impegnata a far rispettare le misure di «isolamento sociale». Nella clip scorrono le immagini di una Roma, deserta e bellissima: «Salve sono Gigi Proietti, vi saluto da casa mia.

Parlo a voi non più giovanissimi e quindi miei coetanei», fa sapere, «Il tempo passa per tutti. Ne abbiamo visti di momenti difficili ma vedrete supereremo anche questo. Per la tradizione noi anziani dovremmo essere i più saggi e quindi siamo d’esempio alla collettività: restiamo a casa.

«Perché più gente ubbidisce a questa disposizione e prima finisce tutto», continua, senza rinunciare a un pizzico di ironia: «E potremo di nuovo andare ‘ndo ce pare».

«Una stretta di mano e un abbraccio da Gigi Proietti». Solo virtuali, però.

