Donatella Rettore operata per un tumore in piena emergenza coronavirus: «Sto bene, ho solo un po’ di febbre. Grazie a tutti»

In piena emergenza coronavirus, Donatella Rettore si è dovuta sottoporre a un nuovo intervento per la rimozione del tumore al seno. Un’operazione urgente e impossibile da rimandare. Raggiunta telefonicamente da “Storie Italiane” ha rassicurato Eleonora Daniele e tutti i fan sulle sue condizioni di salute. La Rettore ha subito due operazioni perché il cancro si stava diramando e dopo l’ultimo intervento ha avuto anche un po’ di febbre, particolare che ha preoccupato molto chi le sta vicino.



«Ho ancora un po’ di febbriciattola e la cosa che mi dà più fastidio sono i bendaggi. Ma è andato tutto bene, sono due mesi che stringo i denti… Le operazioni sono state due: il cancro che mi hanno trovato si stava diramando quindi hanno dovuto ripetere e quello è stato ancora più duro, sempre in questa atmosfera di coronavirus che è una cosa che non si è mai vista», racconta in diretta.

Poi ci tiene a ringraziare i medici veneti che in queste ore si trovano a fronteggiare il Covid-19 e i colleghi che le sono vicini: «Ho questa febbre e non va bene, ma mi sono vicine tantissime persone, come Monica Leoffreddi e Simona Ventura. Sono certa di esserne uscita. L’abbraccio che ho avuto da tutti i colleghi è stato bellissimo, non pensavo, mi ha spiazzato. Anche persone con cui non ero proprio amica si sono rivelati davvero degli amici. Siete meravigliosi, grazie a tutti». Ora la cantante si trova a casa a Castelfranco Veneto (Padova).

leggo.it