Anticipazioni Amici Serale, Nyv stanca: sfogo su Incontrada e altri confronti

Amici 19, la cantante Nyv stufa delle critiche: lo sfogo in vista della quarta puntata del Serale

Nyv ad Amici è apparsa un po’ stanca delle critiche che le vengono fatte al Serale. In particolare il suo sfogo sembrava riferito a Vanessa Incontrada, che sin dalla prima puntata le ha suggerito di aprire gli occhi quando canta. Glielo ha detto più volte, in ogni puntata quasi, arrivando a prenderle le mani per stabilire un rapporto di fiducia e pensando che fosse questo il problema. Nyv invece canta con gli occhi chiusi non solo perché ha bisogno di fidarsi delle persone che la ascoltano, ma anche per altri motivi che ha spiegato oggi nella striscia quotidiana in onda su Real Time.

La cantante ha iniziato parlando di difficoltà che andrebbero comprese e non sminuite. Queste le sue parole: “Quando ci sono delle persone che hanno qualche difficoltà, è facile mettersi lì… E se non è giudicare è comunque commentare e avere la propria opinione, ma magari sminuire quello che hai di fronte e a me non piace questa cosa qui. Anzi, io difendo chi ha quelle difficoltà e non voglio sminuire quelle persone”. Nyv poi ha spiegato che non c’è niente di male a tenere gli occhi chiusi e che il motivo per cui lo fa potrebbe essere altro e non ciò che le viene rimproverato. Infatti ha detto: “È un modo come un altro di fare qualcosa e di affrontare anche delle cose. Perché chi te lo dice che io magari con quegli occhi chiusi non sto facendo un lavoro dentro di me? O non sto spingendo di più?”.

E alla fine Nyv ha lasciato intendere di essere stanca di questa critica sugli occhi chiusi. Non ha fatto il nome di Vanessa Incontrada nel suo sfogo, ma siccome l’attrice ha spesso evidenziato questa cosa è chiaro che si riferisse a lei, o soprattutto a lei. “Alla fine un occhio aperto o un occhio chiuso non dovrebbe fare la differenza – ha aggiunto ancora Nyv -. Quando sto cantando dovresti sentire la mia voce e quello che sto cercando di trasmettere. Infatti tu mi ascolti con le orecchie, non con gli occhi. Mi dispiace che questa cosa sia al centro dell’attenzione ogni volta che ho finito di cantare anziché come ho cantato e quello che ho cercato di dire”.

Il fatto che anche Nyv si stia in un certo senso ribellando alle critiche dei giudici del Serale di Amici potrebbe mandare Maria De Filippi su tutte le furie anche nella puntata di stasera. Non dimentichiamo inoltre che Nyv ha avuto una crisi la settimana scorsa. Prepariamoci quindi a nuovi confronti, perché queste parole di Nyv, seppure educate e gentili, potrebbero ricevere risposta da Vanessa Incontrada stasera.





















Gossipetv.com