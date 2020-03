Adriana Volpe lascia il GF Vip, un parente malato è grave: starebbe combattendo contro il Coronavirus. Alfonso Signorini sembra confermare: ‘Quando parliamo di problemi di salute, sappiamo che si parla di una sola malattia purtroppo’

Adriana Volpe lascia la Casa del GF Vip. La conduttrice è costretta ad abbandonare il gioco: un suo parente malato ora è grave: il famigliare starebbe combattendo contro il Coronavirus. Anche se l’indiscrezione non è stata ufficializzata, Alfonso Signorini con le sue parole sembra confermare, In una diretta Instagram il conduttore, spiegando il motivo per cui la presentatrice è dovuta uscire dal gioco, dice: “Adriana Volpe è uscita dalla casa pochi minuti fa perché ha dei seri problemi familiari, problemi di salute che riguardano i suoi cari. Quando parliamo di problemi di salute, sappiamo che si parla di una sola malattia purtroppo”.



Adriana Volpe comunica tra le lacrime la sua decisione agli altri concorrenti. Nel giardino della Casa a tutti, riuniti in gruppo, la bella 46enne svela di dover andare via. “Volevo ringraziare ognuno di voi perché in questo viaggio mi avete dato tantissimo. Ho fatto di tutto per rimanere qua e per credere al messaggio ‘Andrà tutto bene’. Vi volevo salutare uno a uno. Devo veramente uscire perché il ruolo di mamma, di moglie… Ho delle cose da risolvere veramente importanti. Siate forti e dite una preghiera per me”.



I coinquilini la ascoltano sconvolti, non riescono a credere alle sue parole. Sono basiti, attoniti, hanno gli occhi lucidi, la salutano e piangono. Le lacrime continuano a rigare il volto dei famosi anche quando Adriana non c’è più. Capiscono che è stato giusto così: sono preoccupati per lei. Era stata informata della malattia del famigliare dallo scorso 7 marzo; il marito, Roberto Parli, è assente dai suoi profili social dall’11 marzo. Durante la diciassettesima puntata del reality show la Volpe gli aveva mandato un saluto speciale a cui si era accomunato anche il conduttore della trasmissione dicendo: “Lo abbraccio anch’io, sta attraversando un momento difficile”.



Signorini, poi, nella diretta social chiarisce ulteriormente la vicenda: “Adriana, in realtà, ve lo possiamo dire, era già una quindicina di giorni che lottava perché aveva dei problemi molto seri in famiglia, problemi che riguardano la salute dei suoi cari e non voglio entrare in altri dettagli. Quindi, c’è stato un costante informarla, Adriana ha potuto parlare con suo marito, con sua figlia, per avere aggiornamenti continui. Adesso, purtroppo, la situazione è diventata più complicata perché si è aggravata e, quindi, ha dovuto lasciare la Casa”.

“Devo dire, sono ‘contento’ per lei perché è giusto che, durante un’emergenza di questo tipo lei abbia preso questa decisione perché deve essere presente. Certo, il programma perde una grande protagonista, lo so che sembra una formula che sembra trita e ritrita…”, aggiunge Alfonso.

Poi, sulla possibilità che il parente sia stato colpito da Covid-19 sottolinea: “Si sta parlando solo di una malattia purtroppo in questo periodo…”.

Come sapete, le nuove regole stabilite dal governo italiano sono stringenti ma assolutamente necessarie. Noi tutti, ma proprio tutti, in qualsiasi regione d’Italia ci troviamo, siamo chiamati a seguirle anche per evitare di incorrere in dure sanzioni (incluso il carcere). E’ quindi assolutamente necessario rimanere in casa. Le uniche eccezioni sono dettate da esigenze di salute (visite mediche non rimandabili, incidenti). E’ poi possibile uscire sporadicamente (meglio se lo fa un solo membro della famiglia una volta a settimana) per andare a fare la spesa nei supermercati, che ricordiamo rimarranno sempre aperti. Non ci sarà mai carenza di cibo (le industrie che producono alimentari stanno lavorando normalmente) quindi è inutile farsi prendere dal panico e comprare più del necessario (sebbene fare una spesa che duri almeno una settimana è più che consigliato per limitare le volte in cui sarà necessario uscire nuovamente per rifornirsi).

E’ anche importantissimo che durante gli spostamenti necessari si prendano precauzioni straordinarie, come quelle di rimanere almeno a due metri di distanza da chiunque altro si incontri, di non dare la mano, non baciarsi e non abbracciarsi. Bisogna poi lavarsi spesso le mani e non toccarsi mai alcuna parte del viso con esse. Se si dovessero avere anche lievi sintomi simil-influenzali (come la tosse) non bisogna uscire di casa né recarsi al pronto soccorso o dal proprio medico, ma chiamare i numeri messi a disposizione da tutte le regioni.



Gossip.it