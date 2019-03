Domani torna, su Rai3, “I miei vinili”: ci sarà Nina Zilli

Domani alle 23.15 su Rai3 ospite della puntata de I Miei Vinili, il programma musicale condotto da Riccardo Rossi dedicato alla passione e ai ricordi legati ai dischi in vinile, sarà Nina Zilli. La sua scaletta parte all’insegna del rock e del metal con “Killing In The Name” dei Rage Against The Machine che fece da colonna sonora alla prima “fuga” dai genitori.

Quindi, da “Studio Uno” di Mina, “L’Ultima Occasione” e, a ricordo del periodo passato a Chicago, passando dal rhythm and blues al funk, Nina Zilli proporrà “Maggot Brain” dei Funkadelic e “Let’s Stay Together” di Al Green.

Si passerà poi ad Otis Redding con “These Arms Of Mine”, Solomon Burke con “Cry To Me” e, per chiudere, i Surfaris con “Wipe Out”.