Uomini e Donne (trono classico): Irene Capuano: “Io e Luigi ancora insieme ma…”

Uomini e donne torna in onda domani per ripartire con i giovani e le coppie ospiti in studio ma, intanto, l’appuntamento dei fan con la coppia che Irene Capuano ha formato con Luigi Mastroianni, si sposta sui social. Dopo le continue richieste dei fan, alla fine la corteggiatrice e scelta del bel siciliano ha pensato bene di fermarsi un attimo e registrare una serie di storie in cui dice la sua su quello che sta succedendo con Luigi a tre settimane dalla scelta che ha colpito al cuore i fan della coppia: “Sono super viva e l’unico problema è che il Mastro mi fa svegliare tardi, dobbiamo fare tutto di corsa ma oggi vi posso dire che dopo tre settimane siamo super felici, siamo molto complici e quindi speriamo bene. Abbiamo tanti progetti.. chissà! Ne vedrete delle belle, questo è poco ma è sicuro”. Sicuramente quello di cui parla non sono solo dei progetti lavorativi e per i due potrebbe davvero concretizzarsi la possibilità di una convivenza certa in una casa tutta loro. Sarà questa la novità in arrivo a quasi un mese dal momento clou della loro storia? (Hedda Hopper)

È tutto vero a Uomini e Donne? Quante volte il pubblico del dating show di Canale 5 si è posto questa domanda, dubitando del fatto che possa realmente essere vero tutto ciò che viene mandato in onda. Nonostante molte siano state le smentite su eventuali “copioni” e finzioni in studio, il dubbio di molti spettatori rimane. C’è chi ha risposto a questa domanda proprio nelle ultime ore. Si tratta di una persona che Uomini e Donne l’ha fatto e vissuto in prima persona: l’ex corteggiatore Emanuele Mauti, che è stato la scelta di Sonia Lorenzini. “Sì, ciò che vedete a Uomini e Donne è tutto vero. Le persone all’interno di quel programma sono assolutamente lasciate libere di esprimersi, di agire, al 100%.” ammette Emanuele su Instagram, in risposta alle tante domande di follower curiosi su questo aspetto.

Emanuele Mauti, ex fidanzato di Sonia Lorenzini, ha spiegato meglio le sue affermazioni in merito a Uomini e Donne: “È chiaro che è un contesto televisivo, quindi la redazione cerca di romanzare un po’ le vicende, perché comunque è televisione, però nulla viene alternato. – ha ammesso l’ex corteggiatore, per poi ribadire che – È tutto vero. Io ho sempre fatto, detto ed agito nel modo in cui volevo.” Se c’è qualcuno che finge, insomma, non è certo per volere della redazione ma per propria volontà: “C’è chi recita un copione perché decide così e chi di rivelarsi per quello che è sempre stato nella propria vita. C’è invece chi si costruisce un personaggio forse per business, forse per apparire migliore agli occhi degli altri.” ammette Mauti, ribadendo quindi la veridicità del format.

