Teatro, arriva Massimo Ranieri con “Il gabbiano”

Massimo Ranieri ne “Il gabbiano” da Cechov per Giancarlo Sepe e Massimo Popolizio con Maria Paiato in “Un nemico del tempo” di Ibsen, tutti a Roma; “I promessi sposi alla prova” di Giovanni Testori per Luca Lazzareschi e Laura Marinoni diretti da Andrée Ruth Shammah e “Il ragazzo dell’ultimo banco” dello spagnolo Juan Mayorga diretto da Jacopo Gassman, entrambi a Milano; l’omaggio di Leo Muscato a Don Milani con “Il Vangelo secondo Lorenzo”, a Torino, e Fiona May e Luisa Cattaneo in “Maratona di New York” di Edoardo Erba a Matera 2019: sono alcuni degli spettacoli in scena nel prossimo week end.

ANSA