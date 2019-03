Ascolti tv, grande successo per “Meraviglie” di Alberto Angela

Un altro successo, ieri in prima serata, per “Meraviglie – La penisola dei tesori”. Il programma di Alberto Angela su Rai1, dedicato alle bellezze italiane e al nostro patrimonio culturale, è stato il programma più visto della serata conquistando il gradimento di 4 milioni e 186 mila spettatori, con il 19,4 di share.

“Meraviglie” è stato anche il programma più commentato della prima serata sui social networks con oltre 62 mila interazioni (Fonte Nielsen Italia) e si è posizionato al primo posto dei trend topic italiani.

Buoni risultati anche per le repliche della seconda stagione de “Il Collegio”, su Rai2: il primo appuntamento con la classe degli alunni chiamati a sostenere l’esame di licenza media del 1961 è stato visto da 1 milioni e 274 mila spettatori, con il 5,8.

Su Rai3 sono stati 1 milione 165 mila i telespettatori che hanno seguito l’appuntamento settimanale con #Cartabianca, il programma di informazione di Bianca Berlinguer, che ha raggiunto il 5,7 di share.

Da segnalare, in seconda serata “Porta a porta”, che su Rai1 ha totalizzato 865 mila spettatori con uno share del 11,6.

Nel daytime di Rai1 buoni i risultati ottenuti dal programma Vieni da Me che ha totalizzato il 13,4 di share e 1 milione 844 mila spettatori e gli ascolti record registrati dalla serie Il Paradiso delle Signore che ha toccato il 16,5 di share con 1 milione 831 mila spettatori.

Nel preserale si conferma leader “L’Eredità”, con 4 milioni e 903 mila spettatori e il 25,4 di share, mentre nell’access prime time sempre su Rai1, “Soliti ignoti – Il ritorno” ha realizzato 5 milioni e 58 mila, con il 20,5 di share.

Nel complesso le reti Rai hanno conquistato la prima serata con 9 milioni 7 mila spettatori e il 36,7 di share e l’intera giornata, con il 36,5 di share e un ascolto medio di 3 milioni e 632 mila spettatori.