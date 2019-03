Shalpy: “Ho rischiato di morire tre volte da gennaio”

Shalpy, alias di Giovanni Scialpi, ha rivelato ai suoi amati fan su Instagram di avere dei gravi problemi di salute e gli ha chiesto di pregare per lui. “Ho rischiato di morire tre volte da gennaio”, spiega ai fan in un video pubblicato sul social.

Le precarie condizioni di salute del cantante si devono a una aritmia “non sostenuta da pacemaker”, spiega nel post: “mercoledì faccio l’esame e giovedì saprò se sarò in pericolo di vita costante oppure no!”.

Il cantante ha iniziato ad avere problemi di cuore nel 2015, ma ora le sue aritmie sono peggiorate, come spiega nel video: “Sono un po’ triste perché il medico mi ha detto che in questo mese ho avuto una aritmia non sostenuta. Ho rischiato di morire. Potrebbe riaccadere, nonostante io abbia il pacemaker, e magari potrei morire. Questa cosa mi fa molto riflettere. Dopo la visita del cardiologo la notizia è che ci sono stati tre eventi di aritmia non sostenuti dal pacemaker. Sono stato in pericolo di vita tre volte. Farò un esame e dopodiché si saprà in che condizioni sono. Per il momento resto a rischio. C’è bisogno di una preghiera, in primis mia, poi chi vuole, si senta libero di partecipare”.

