Domani Rai Radio3 festeggerà la giornata mondiale della poesia

Da duecento anni dalla pubblicazione della poesia forse più celebre della tradizione letteraria italiana Radio3 celebra il 21 marzo, Giornata Mondiale della poesia, scandendo tutto il palinsesto con la lettura dell’Infinito di Leopardi affidata a grandi voci di oggi e del passato: Giorgio Albertazzi, Elio De Capitani, Vittorio Gassman, Roberto Herlitzka, Carmelo Bene, Glauco Mauri, Elio Germano, Marco Cavalcoli e Mariangela Gualtieri. Agli ascoltatori, nel corso delle trasmissioni, verrà chiesto di esprimersi su quale ritengano sia la più bella poesia della letteratura italiana in una sorta di sfida “Infinito contro tutti”. Inoltre, a Hollywood Party si parlerà de Il federale (1961) di Luciano Salce, film in cui Georges Wilson interpreta un professore amante di Giacomo Leopardi che, durante un viaggio nell’Italia del 1944 accanto a un militante fascista (Ugo Tognazzi), porta con sé un libricino del poeta di cui legge i versi ad alta voce. Sempre il 21 marzo Fahrenheit, in collaborazione con Pordenonelegge, darà spazio all’iniziativa “Poesia nel pubblico e nel privato”. Attraverso una serie di collegamenti, ascolteremo i maggiori poeti italiani leggere i loro versi in vari luoghi della città friulana. Dal Municipio alla Questura, dal Tribunale alla Banca, dall’ufficio postale alla Stazione, all’Ospedale festeggeremo la prossimità della poesia, il suo poter essere ovunque anche nella vita quotidiana, politica, economica e sociale. A Radio3 Suite poi, tutti i giorni fino a 21 marzo, subito dopo il Cartellone, verrà proposto il ciclo “Poesia in technicolor” a cura di Maria Grazia Calandrone. Un viaggio con poeti di ogni luogo e ogni tempo letti attraverso il filtro dei colori: dal “bruno” barbaro di Giacomo Leopardi all’ode alla Donna nera di Léopold Senghor, dai Capelli spettinati di Akiko Yosano al tanfo azzurro di merluzzo in Elizabeth Bishop, dai Soldi di Christophe Tarkos al giglio sepolto di Oscar Wilde. Mentre il 23 marzo in una puntata delle Meraviglie, Massimo Raffaeli racconterà il Colle dell’Infinito di Recanati (la puntata sarà disponibile in podcast sul nostro sito il 21). Il 17 marzo una puntata de La lingua batte dal titolo “Leopardi traduttore (ul)tradòtto” con l’italianista della Sapienza di Roma Valerio Camarotto e Max Casacci dei Subsonica. E l’attenzione alla poesia continuerà nella giornata del 25 marzo quando si festeggeranno il compleanno di Lawrence Ferlinghetti, poeta beat, fondatore della libreria e casa editrice City Light Books. Si celebreranno i suoi 100 anni leggendo le sue poesie, parlando della poetica ed estetica beat, ascoltando le musiche nelle quali sono coinvolti Kerouac, Ginsberg, Le Roi Jones, Burroughs e con un reading dal vivo in puro stile beat. Sul sito di Radio3 infine saranno disponibili molti materiali relativi alla poesia e le Giornate speciali organizzate negli anni passati in occasione del 21 marzo. Tutto dedicato al tema “Poesia alla radio” il IV seminario per comunicatori, redattori, produttori, animatori radiofonici organizzato dalla Comunità radiotelevisiva italofona – Cri in collaborazione con Radio Rai che si terrà nella Sala A di Via Asiago il 28 e 29 marzo.