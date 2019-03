Secondo i vigili del fuoco londinesi, Peppa Pig sarebbe un cartone “sessista”

Il cartone animato Peppa Pig è finito in un vortice di polemiche, con tanto di accuse di sessismo, arrivate dai vigili del fuoco di Londra, che hanno criticato lo show televisivo per bambini per via dell’uso di una parola: fireman (pompiere). Il motivo? Il termine, parola composta che comprende la parola “uomo” (man appunto), rispecchierebbe «un obsoleto stereotipo di genere».

L’episodio sotto accusa intitolato The Fire Engine inizia col narratore che dice «Mummy Pig è vestita come un pompiere». Secondo l’account ufficiale dei vigili del fuoco di Londra (che su un totale di cinquemila membri conta solo 354 donne), «questo modo di esprimersi usa una formula stereotipata di genere obsoleta, che impedisce alle ragazzine di entrare nel nostro corpo».

In un colloquio col Telegraph i pompieri hanno poi rincarato la dose lanciando la campagna “Firefighting Sexism”: «Dobbiamo sfidare questo linguaggio obsoleto, una ricerca dimostra che scoraggia ragazze e giovani donne dal prendere in considerazione l’idea di entrare nei vigili del fuoco», le loro parole, come scrive il quotidiano Independent.

