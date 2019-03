Paura per Alba Parietti, suo figlio è finito in ospedale

Momenti di paura per Alba Parietti. L’opinionista dell’Isola dei Famosi, ha fatto preoccupare i suoi fan annunciando su instagram che il figlio Francesco Oppini è finito in ospedale. Il ragazzo, per difendere il suo cagnolino Venghi è stato aggredito da un cane lupo. I due cani si sono affrontati, tanto che il cagnolino di Alba Parietti ha riportato diverse ferite a causa della colluttazione.

La showgirl ha voluto rassicurare tutti sulle condizioni del figlio. A quanto si apprende, Francesco sta bene, meno il cagnolino Venghi. Al quadrupede sono state diagnosticate una lussazione, una frattura alle zampe ed altre ferite sul corpo. La Parietti ha raccontato su Instagram i dettagli dello scontro tra i cani: “Dovrebbe stare ricoverato ma noi lo portiamo a casa. Ha la faccia di un povero disgraziato ma anche lui ha le sue colpe”.

Come sta ora Francesco Oppini

Sul proprio account ufficiale Instagram, Alba Parietti, ha voluto raccontare la drammatica giornata del cane Venghi. L’animale ha litigato con un cane lupo ed ha riportato diverse ferite sul corpo. Per salvare il cagnolino è intervenuto il figlio Francesco Oppini che è finito in ospedale. In questo momento si trova ricoverato alla clinica Humanitas di Rozzano per accertamenti come da lui scritto in alcune Instagram Stories: “Non tutti i cani non mordono”.

Alba Parietti, per sdrammatizzare la situazione ha voluto fingere un simpatico sipariettto con il cagnolino nel quale rimprovera il suo Venghi: “Hai un po’ di pentimento delle ca***te che hai fatto, dalla lite che hai fatto questa mattina che per poco ci rimette un dito Francesco? Il collare della vergogna adesso e tutte le ferite che c’hai, guarda qui che roba. Venghi, oggi non me la dovevi fare”.

Alessandro Pagliuca, Ilgiornale.it