Oggi ci sarà il ritorno di Wanna Marchi in tv, da Barbara D’Urso nello show serale di Canale 5

Mercoledì 20 marzo 2019 andrà in onda una nuova puntata di Live – Non è la D’Urso, lo show di Barbara D’Urso in onda nella prima serata di Canale 5. Questo secondo appuntamento si prevede già molto scoppiettante, a giudicare degli ospiti che varcheranno la soglia degli studi Mediaset. Perché Wanna Marchi e Stefania Nobile riservano sempre delle sorprese. Come svelano le anticipazioni, mamma e figlia saranno al centro di un acceso dibattito, un “due contro tutti”. La conduttrice, inoltre, nella puntata odierna di Pomeriggio 5 ha svelato anche i nomi degli altri vip che avrà con sé nel salotto del mercoledì sera: Brigitte Nielsen, la diva danese 54enne che ha da poco dato alla luce una bambina, e Leo Blanco, il 22enne argentino che ha diviso la rete dopo essersi sottoposto a svariati interventi chirurgici per assomigliare a Michael Jackson.

Liberoquotidiano.it