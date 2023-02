Richard Belzer è morto, era il protagonista di Law & Order Special Victims Unit

Si è spento in Francia, dopo una lunga malattia, l’attore Richard Belzer, famoso per il personaggio del detective John Munch

A 78 anni è morto Richard Belzer, volto di punta della serie tv Law & Order e, in particolare, dello spin-off “Unità vittime speciali”. Belzer viveva in Francia ed è lì che è morto, a Beaulieu-sur-, comune della Provenza non distante dal confine italiano. Pare fosse malato da tempo, così ha spiegato all’Hollywood Reporter lo scrittore Bill Scheft, con il quale Belzer era molto amico. Deve il successo alla sua straordinaria versatilità, oltre che a una vena comica innata, che l’ha reso protagonista per lungo tempo del Saturday Night Live.

GLI ESORDI DI RICHARD BELZER

Richard Belzer ha iniziato la sua carriera come comico nella stand-up comedy americana. Ha fatto una lunga gavetta nei club cittadini dove, man mano che si esibiva, aumenta il pubblico delle sue serate. Era giovane, aveva talento, e non è passato molto tempo prima che venisse notato e messo sotto contratto, negli anni Settanta, per il Saturday Night Live trasmesso dalla NBC. Da quel momento il suo volto diventa popolare per gli americani e arrivano i primi film: non parti di primo piano ma comunque ottime soluzioni per tentare la scalata al successo. Belzer piace al pubblico, la sua ironia è intelligente e sagace e non ha bisogno di tanti fronzoli per far divertire, come dimostrano le sue partecipazioni radiofoniche al National Lampoon Radio Hour insieme a John Belushi, Chevy Chase, Bill Murray, Gilda Radner e Harold Ramis, la generazione d’oro della comicità americana.

IL SUO RUOLO IN LAW & ORDER

Richard Belzer ha interpretato per circa trent’anni il ruolo di John Munch, il detective delle serie Homicide e Law & Order – Unità vittime speciali. Ha saputo fidelizzare il pubblico al prodotto e al suo personaggio e chi l’ha conosciuto ha spesso sottolineato come, nonostante il ruolo interpretato, Richard Belzer non abbia mai perso la sagacia che ha caratterizzato i suoi esordi nel mondo dello spettacolo come comico. Il detective John Munch è stato un personaggio di primissimo piano nel mondo seriale poliziesco, come dimostrano le 11 serie tv delle quali è stato protagonista dal 1993 in poi. Tanti i messaggi di cordoglio da parte di chi è cresciuto appassionandosi a questo personaggio, così particolare e istrionico.