“Grande Fratello Vip”, sale la tensione tra i Donnalisi e Edoardo sbotta: “Ogni pretesto è buono per litigare”

Dopo cena tra la Fiordelisi e Donnamaria è tutto un botta e risposta dai toni accesi

Nella Casa del “Grande Fratello Vip” sale la tensione tra i Donnalisi. Sebbene si respiri aria di festa e i Vip siano tutti mascherati per Carnevale, a mancare non sono i battibecchi. Infastidita da una risposta di Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi non nasconde il suo dispiacere e rimprovera il suo fidanzato. Che però reagisce a tono: “Lei si inventa i motivi per litigare dal nulla”.

La vip insiste con il fidanzato nell’andare a ballare, ma lui non sembra essere sulla stessa lunghezza d’onda e le dice: “Non so ballare, balla te se ha voglia…”. La risposta di Edoardo non piace però ad Antonella, che non nasconde il suo fastidio e decide di farlo suibito notare al compagno spiegandogli le ragioni che l’hanno portata ad arrabbiarsi:“Portami rispetto” gli dice, sottolineando di non aver gradito il tono della sua replica.

Turbato e infastidito dalla reazione dell’ex schermitrice, lo speaker commenta: “Datti una calmata amore!” e poi rivolgendosi a Davide, seduto tra di loro sul divano: “Ma vedi questa si inventa i motivi per litigare dal nulla”, trovando così esagerato il suo atteggiamento.

Ad intervenire nella conversazione sono Martina e Davide che, avendo notato delle incomprensioni tra i due VIP, provano subito a riportare il sereno. Edoardo sostiene comunque che Antonella sbagli nel portare i loro litigi personali in mezzo a tutti.

Il dispiacere dei Antonella, però, non sembra terminare e per giustificare la sua reazione conclude: “Ci rimango male”.

L’aria di festa sembra spazzare via le incomprensioni e i due, presi dal momento, terminano così la conversazione per lasciar spazio al divertimento.