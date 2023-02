Eleonora Pedron e Fabio Troiano, mare e amore alle Maldive

Vacanza al caldo per la coppia, tra relax in spiaggia e selfie appassionati

Eleonora Pedron e Fabio Troiano si godono una pausa dal freddo dell’inverno e fuggono al caldo alle Maldive. Immersi negli scenari paradisiaci che offre quell’angolo di mondo si lasciano andare a baci romantici al tramonto e a dolci coccole, senza dimenticare di inviare le loro cartoline social ai follower.

Eleonora Pedron alle Maldive posa in costume ed è uno schianto, non è un caso se nel 2002 è stata eletta Miss Italia. Sono passati più di 20 anni, ma la bellezza è sempre la stessa. Fabio Troiano è pazzo di lei e la bacia con trasporto in uno scatto condiviso con i follower. Le loro giornate trascorrono all’insegna del più totale relax tra passeggiate sulla spiaggia, momenti di coccole all’ombra nel patio del loro bungalow e allenamenti vista mare. Con loro ci sono anche i figli della conduttrice, Leon Alexander (12 anni) e Ines Angelica (13) fotografati abbracciati su uno dei tanti divanetti del loro alloggio.

La storia d’amore tra Eleonora Pedron e Fabio Troiano

Eleonora Pedron e Fabio Troiano fanno coppia dal 2019. I fotografi li hanno sorpresi durante una vacanza a Pantelleria, tra abbracci e baci infuocati. Per i primi mesi hanno preferito mantenere un velo di mistero sulla loro storia poi, quando erano sicuri del loro sentimento, sono usciti allo scoperto con una bacio davanti ai flash al Festival di Venezia.

Gli amori passati

Nel passato sentimentale di Eleonora Pedron c’è la storia d’amore lunga 12 anni con Max Biaggi , dalla quale sono nati Ines Angelica e Leon Alexander. Dopo la rottura sono rimasti in buoni rapporti per il bene dei figli e non trascurano di celebrare insieme i compleanni, come avvenuto per quello della primogenita. La ex Miss Italia ha avuto anche una relazione con Nicolò Devitiis finita per volere di lei a causa dei troppi alti e bassi. Fabio Troiano invece ha fatto coppia per 6 anni con Anny Centis. Nell’ultimo periodo il loro legame aveva iniziato a dare qualche segno di cedimento e per un po’ non si sono più visti insieme. Tra lui ed Eleonora è stato colpo di fulmine e da quando si sono incontrati non si sono lasciati più.