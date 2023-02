Chiara Ferragni a pranzo con mamma e sorelle, Fedez dov’è?

L’influencer sembra sempre più lontana dal marito

Chiara Ferragni sui social appare allegra e spensierata, circondata dall’amore della mamma, delle sorelle, di Leone e di Vittoria. Con loro si è goduta un bel pranzetto domenicale a base di amore, ma all’appello continua a mancare Fedez, sempre più lontano dai social ma soprattutto da sua moglie.

E’ stata una domenica ricca di impegni per Chiara Ferragni e per i suoi figli, Leone e Vittoria. L’influencer ha accompagnato i piccoli a ben due feste di Carnevale, il maschietto travestito da Spiderman e la femmina da fatina. Per il pranzo ha raggiunto al ristorante mamma Marina Di Guardo e le sorelle Francesca e Valentina Ferragni e un gruppo di amici, e con loro si è gustata qualche bel momento di relax e amore. Però al suo fianco non c’era Fedez, con cui è sposata dal settembre 2018, scomparso dai suoi post social dopo l’esperienza a Sanremo.

La fede al dito

Nelle sue foto social, Chiara Ferragni sottolinea la presenza della fede al dito, quasi a voler dire ai follower di non preoccuparsi per l’incolumità del suo matrimonio. Nei selfie allo specchio si nota l’anello ben saldo al suo posto, ma per rimarcare ancora di più il concetto l’influencer inquadra direttamente la mano sinistra e, con la scusa di mostrare il dono della mamma e delle sorelle, mostra chiaramente il simbolo della promessa d’amore con il rapper. Una foto in ascensore, nella quale il gioiello era assente, aveva fatto preoccupare i fan ma ora, almeno da quel punto di vista, tutto sembra essere tornato alla normalità.

Fedez latitante sui social

Dalla loro partecipazione al Festival di Sanremo in avanti, tra Chiara Ferragni e Fedez è calato il gelo. Avrebbe dovuto essere il loro momento trionfale e invece sembra essersi rivelato un disastro, almeno per quanto riguarda il piano sentimentale. Se sia stato per il bacio a Rosa Chemical o per la sovraesposizione del rapper, tra invettive contro Governo e Codacons e appelli per la legalizzazione delle droghe leggere, non è dato sapere. Fatto sta che da allora i rapporti tra marito e moglie si sono raffreddati: lei si mostra solo con amici e figli, lui ha fatto qualche fugace apparizione, prima con una dedica subito cancellata alla moglie e poi relativamente a un tentativo di intervista da parte di “Fuori dal coro”.

Che succede?

Sul fatto che Chiara Ferragni e Fedez siano in crisi, circolano molte voci e teorie ma di certezze non se ne hanno. Si racconta che lei sia arrabbiata, anzi furiosa, per i comportamenti del marito. Ma c’è anche chi pensa che sia tutta una strategia mediatica per attirare l’attenzione in vista di un fantomatico annuncio in programma per il post Sanremo. L’avvistamento dei Ferragnez a cena insieme nel ristorante di Antonino Cannavacciuolo nel Novarese aveva fatto sperare che tra loro fosse tornato il sereno, ma l’uscita di Chiara in versione single spariglia di nuovo tutte le carte.