The Boys Presents: Diabolical, il trailer della serie animata

È uscito il trailer ufficiale di The Boys Presents: Diabolical, l’attesissimo spin-off animato The Boys, in uscita il 4 marzo su Prime Video (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).



Tone of voice, modus operandi, temi e linguaggio si calano perfettamente nello stile della serie live action principale, quindi tenetevi forte e non sbagliatevi a far vedere questo “cartoon” ai vostri figli…



“Sorpresa! Abbiamo quasi finito di realizzare gli otto episodi della serie animata Diabolical. Ci siamo uniti assieme ad un gruppo incredibile di creatori con una sola regola, di divertirci e di non avere regole. Si tratterà di otto episodi divertenti, scioccanti, violenti ed emozionanti. Se credete che The Boys possa essere folle, non avete ancora visto questo”, ha detto Eric Kripke, lo showrunner di The Boys.



Potete guardare il trailer ufficiale di The Boys Presents: Diabolical nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

LA SERIE

The Boys Presents: Diabolical sarà composta da otto episodi e sarà uno spin off della serie live action The Boys, di cui è attesissima la terza stagione.

La serie animata è ambientata nello stesso universo dello show principale ma per adesso non si sa moltissimo, se non che gli episodi avranno una pezzatura nel formato breve, di circa 12-14 minuti.



Ciascun episodio proporrà una storia inedita ambientata nell’universo di The Boys.Pare che ogni puntata avrà uno stile di animazione differente, firmato da tanti dei migliori creativi in circolazione.

Il progetto infatti si avvale della collaborazione di nomi quali Awkwafina, Garth Ennis, Eliot Glazer e Ilana Glazer, Evan Goldberg e Seth Rogen, Simon Racioppa, Justin Roiland e Ben Bayouth, Andy Samberg e Aisha Tyler.

LA PRODUZIONE

The Boys Presents: Diabolical ha come executive producer Simon Racioppa, Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Ori Marmur, Ken F. Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Michaela Starr, Loreli Alanís, Chris Prynoski, Shannon Prynoski e Ben Kalina.



La serie animata è prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television Studios, con Titmouse, Kripke Enterprises, Original Film e Point Grey Pictures.



Lo show principale di cui questa serie animata è uno spin-off è The Boys, serie basata sul fortunatissimo fumetto omonimo del New York Times creato da Garth Ennis e Darick Robertson. L’adattamento televisivo The Boys è stato sviluppato dall’executive producer e showrunner Eric Kripk.