Grande Fratello Vip 6: Soleil dice basta

La 42° puntata del reality show di Canale 5 vede (l’ennesimo) confronto tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Ma, stavolta, a dire basta è proprio Soleil



Se sarà davvero l’ultimo capitolo di questa infinita soap opera che si trascina stancamente da tre mesi e mezzo lo scopriremo solo più avanti, ma sta di fatto che, almeno per il momento, Soleil Sorge ha scelto di sfilarsi dal triangolo con Alex Belli e la moglie Delia Duran, forse subodorando che il gioco si era spinto troppo oltre e realizzando che era arrivata l’ora di viversi il Grande Fratello Vip non come parte di qualcosa, ma come cellula autonoma e indipendente. Durante la puntata del 17 febbraio, trasmessa su Canale 5 eccezionalmente di giovedì, il Grande Fratello Vip ha, infatti, ospitato l’ennesimo confronto tra i tre – riassunto delle puntate precedenti: Alex Belli, dopo aver fatto il bello e il cattivo tempo in tutti gli studi televisivi e su tutti settimanali gossippari da qui a Ventimiglia, ha accettato di tornare nella Casa per riconquistare sua moglie -, portando Delia, ma, soprattutto, Soleil a delle riflessioni più profonde.



Quando, in Mystery Room, Alfonso Signorini ha chiesto a Delia Duran come fossero andati i primi giorni con Alex Belli di nuovo nella Casa del Grande Fratello Vip, lei si è sciolta come un ghiacciolo il giorno di Ferragosto: per lei vedere Belli gironzolarle attorno è qualcosa di bello e di rinfrancante. «Da quando è qui dentro la Casa, tutti i fraintendimenti si sono annullati perché il cuore è quello che comanda. Quando lo vedo negli occhi, mi sciolgo come un burro». Sappiamo, però, che non è filato davvero tutto liscio, visto che la presenza di Soleil ha alterato (chi lo avrebbe detto?) gli equilibri già labili tra i due. «Se lui è venuto qua a riconquistarmi deve avere attenzioni solo per me e per nessun altro», ha puntualizzato giustamente Duran, rimproverando al mandrillone Belli di dire una cosa e di farne un’altra. Tipo sperticare il suo amore per lei e poi portare la colazione a letto a Soleil. A quel punto, è stata la stessa influencer a prendere la parola e a capire che era arrivato il momento di dire basta, per il sollievo suo, ma anche degli spettatori ormai stanchi di notare come il Grande Fratello Vip si fosse ridotto solo a questo: a un teatrino che profuma di fandonia che ha di fatto annullato quasi tutte le storie collaterali.



«Deve recuperare il suo matrimonio smettendo di fare del male a Delia. Io credo di aver sofferto, ormai sono molto più rassegnata a tutto e quello che continuo a vedere è talmente mancante che non mi fa più soffrire». Quindi la decisione apparentemente definiva: la fine della sua amicizia con Belli. «Mi manca la complicità, il tempo che passavamo insieme. Trovo giusto che dia priorità alla moglie, ma credo che avrebbe potuto recuperare il rapporto con lei mostrando quella che è la nostra amicizia. Ho deciso di mettere fine alla nostra amicizia per un riguardo verso Delia e verso di lui, e anche perché non voglio avere rapporti limitati e falsati». Nessun amore libero, nessuna chimica artistica: solo la volontà di andare avanti nel proprio percorso sperando di conquistare il podio alla finalissima del 15 marzo anche se, ora come ora, gli umori degli spettatori verso di lei e verso Alex Belli sembra soffiare controvento: ecco cosa succede quando si tira troppo la corda.



