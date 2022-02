Catturare l’energia di una stella, a “Fuori Tg”

Ospiti il presidente ENEA Gilberto Dialuce e l’economista Fulvio Fontini

La strada per la fusione nucleare ormai è tracciata e si avvicina il sogno di un’energia pulita e praticamente inesauribile. In questa corsa l’Italia è all’avanguardia e nei laboratori ENEA di Frascati si lavora alle soluzioni che saranno adottate nei prossimi anni, dai campi magnetici ai sistemi di scarico. “Fuori Tg” – il programma di approfondimento del Tg3 curato da Mariella Venditi e condotto da Maria Rosaria De Medici, in onda lunedì 21 febbraio alle 12.45 su Rai 3 – è andato a scoprire questa eccellenza italiana che contribuisce in maniera determinante alla roadmap che dovrebbe portare alla fase commerciale l’energia da fusione a partire dal 2050.



Grandissimi vantaggi per l’ambiente, ma anche un cambio radicale degli equilibri geopolitici, con il progressivo abbandono del petrolio e dei vari combustibili fossili. Un passaggio che, probabilmente, cambierà il mondo. Ospiti della puntata, il presidente dell’ENEA Gilberto Dialuce e l’economista Fulvio Fontini.