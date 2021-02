Letizia Ortiz, gonna a matita e braccia scoperte: per la regina di Spagna è già primavera…

Maglia a maniche corte, capi leggeri (ma non nel prezzo), niente giacca: in pieno febbraio il look della moglie di re Felipe… anticipa la prossima stagione. Che calorosa!

Letizia e Felipe di Spagna partecipano a un incontro a Palazzo Viana di Madrid con ministri e autorità, per la presentazione di “las Becas de la Cooperación Española” un progetto di formazione per i più giovani con assegnazione di borse di studio. La regina, in pieno febbraio, sfoggia un look anticipatamente primaverile, con una maglia a maniche corte: che calorosa!

NON TEME IL FREDDO – Nell’ultima uscita Letizia si era levata la cappa nera e aveva sfoggiato il suo scintillante look rosso con spacco sexy. Adesso va oltre e si presenta addirittura a braccia scoperte: la regina di Spagna non teme né i capelli bianchi e nemmeno il freddo, a quanto pare.

UN LOOK LEGGERO… MA NON NEL PREZZO – Un look leggero (non nel prezzo), firmato dai suoi stilisti di riferimento. Con maglia e gonna a matita color ghiaccio di Hugo Boss, borsa Carolina Herrera e orecchini Bulgari, la moglie di re Felipe si conferma regina di stile. I suoi look continuano a fare tendenza… stavolta con largo anticipo sulla prossima stagione.







Oggi.it