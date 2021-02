Grande Fratello Vip, Gregoraci sbotta con Signorini e sbaglia: ecco perché

La showgirl sa bene come funziona la tv e in particolar modo il GF Vip: ecco perché i mugugni verso Signorini ‘stridono’

Elisabetta Gregoraci sbotta, Signorini nicchia, Pupo se ne esce con una battuta discutibile: è il sunto di uno degli episodi più discussi della puntata andata in onda venerdì 19 febbraio del Grande Fratello Vip. La showgirl calabrese si è ritrovata faccia a faccia con Giulia Salemi, in studio, dopo che quest’ultima è



stata eliminata perdendo al televoto contro Stefania Orlando. Naturalmente il direttore di Chi Magazine non si è lasciato sfuggire la ghiotta occasione di innescare un confronto tra l’ex di Briatore e l’influencer tutta ‘Power’, ‘Too Much’ e ‘top’. Anche perché tra le due donne, in questi mesi, non sono affatto mancate le tensioni.

Così, subito dopo che si è saputo della fine del percorso di Giulia nel reality, ecco che è stata mandata in onda una clip monotematica sulle frizioni Salemi-Gregoraci. Dagli attriti per alcune presunte richieste fatte dall’italo-persiana a Briatore (senza troppo girarci attorno Elisabetta fece intendere che Giulia cercasse appoggi economici ‘gratuiti’ tramite l’imprenditore), alle tensioni su Pretelli. Nulla è stato lasciato al caso. Naturalmente dopo il filmato Signorini si è rivolto alla calabrese che è sbottata: “Fino alla fine, ma anche basta”.

Alfonso non ha mollato e ha chiesto l’ennesimo parere alla showgirl sui Prelemi. Sempre piuttosto stizzita lei ha replicato: “Auguri a loro e tanta felicità. Basta con questa storia. Mi mettete sempre in mezzo. Ho iniziato questo percorso e rifarei tutto quello che ho fatto. Tutte le emozioni che ho vissuto, pure quelle con Pier, ma la nostra amicizia era diversa dal loro rapporto. Gli auguro tanta felicità. Ho detto che il rapporto che si vive all’interno della Casa è diverso da una relazione fuori, ma tanta felicità a loro due. Cosa devo dire?”.

Il punto è che stavolta la Gregoraci è apparsa davvero corrucciata ed ha cercato più volte di chiudere l’argomento, facendo intendere palesemente di essere oltre il fastidio. Signorini ha nicchiato a modo suo, stemperando ma al contempo continuando a incalzarla. La domanda è la seguente: la showgirl ha ragione a prendersela oppure no? Per provare a rispondere bisogna prima fare una riflessione ‘televisiva’.

La Gregoraci, nel momento in cui ha accettato di rimanere tra gli ospiti in studio (a quel che risulta poteva anche rifiutare nel momento in cui è stato deciso di prolungare il programma a dicembre), sapeva già a cosa andava incontro. Anche perché, facendo tv da anni, sa bene come funziona il piccolo schermo e che logiche segue. Detto senza troppi giri di parole Elisabetta era ben conscia che accettando di rimanere in quello studio sarebbe stata “tirata di mezzo” più volte in riferimento a Pretelli.

Signorini, più di altri, utilizza cinicamente il mezzo televisivo (e bisogna dargli atto che a differenza di molti suoi colleghi spesso lo rimarca lui stesso senza nascondersi dietro a un dito). Quindi sorge un’altra domanda: la Gregoraci cosa credeva che sarebbe accaduto a rimanere in studio? Non era già consapevole che il direttore di Chi l’avrebbe ‘spremuta’ fino all’ultimo? Sì, perché così funziona il GF Vip, che piaccia o meno. E lei lo sa meglio di chiunque. Insomma, nel momento in cui ha detto sì già sapeva a cosa andava incontro e mugugnare ora sembra un po’ fuori luogo.

Grande Fratello Vip e la battuta di Pupo su Briatore

In mezzo a tutto il trambusto sopra descritto è giunta una battuta di Pupo: “Facciamo questa cena a Montecarlo e paga Briatore”. L’uscita non ha trovato il gradimento della Gregoraci ovviamente: “Basta, siamo tornati a settembre. Facciamo questa cena a Montecarlo e cucino io, gli faccio una carbonara”. Tornando alla ‘sortita’ dell’opinionista c’è un qualcosa che stride. In particolare come viene fatta passare la figura di Briatore, ossia una sorta di Babbo Natale (non crediamo che Flavio sia troppo contento di ciò).





V. M, Gossipetv.com