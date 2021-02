Claudio Bisio ha il Covid-19, come sta l’attore

Anche Bisio ha contratto il coronavirus, per fortuna in una forma con pochi sintomi: “Tosse fastidiosa, ma sto lottando”. L’attore è stato costretto a saltare la conferenza stampa di presentazione di Tutta colpa di Freud, la nuova serie tv tratta dall’omonimo film, che lo vede tra i protagonisti.

Anche Claudio Bisio ha contratto il Covid-19. Lo ha fatto sapere tramite un videomessaggio ai suoi fan da Instagram Stories. L’attore e conduttore ha la voce provata e una brutta tosse, ma sostanzialmente è un buone condizioni. Il suo nome si aggiunge alla lunga lista di star e celebrità che in questi mesi hanno dovuto fare i conti con il coronavirus, da Carlo Conti a Gerry Scotti.

Non mi piace quasi mai raccontare cose legate alla mia vita privata, però questa cosa ve la volevo dire. Da qualche giorno sono positivo al Covid: niente di grave, penso e spero. Non ho febbre, ho solo una tosse fastidiosa ogni tanto, un po’ di voce abbassata, come sentite. Ma sto bene. Sto lottando.

Claudio Bisio ha saltato la conferenza di Tutta colpa di Freud

A causa del virus, Bisio ha dovuto annullare un importante impegno che avrebbe dovuto vederlo presente a Roma. L’attore doveva partecipare alla presentazione con conferenza stampa di Tutta colpa di Freud (con i giornalisti collegati da remoto ma il cast in presenza). Si tratta di una nuova serie che nasce come spin-off dell’omonimo film di Paolo Genovese con Marco Giallini, Anna Foglietta e Vittoria Puccini ed è diretta da Rolando Ravello. Sarà distribuita su Amazon Prime Video da venerdì 26 febbraio, per poi andare in onda in autunno su Canale 5. Genovese ha curato la sceneggiatura, mentre Luca Bizzarri, Max Tortora e Claudia Pandolfi fanno parte del cast.

Non ce la faccio a essere a Roma, lascerò ai miei colleghi e al regista l’onore e l’onere di raccontarvi di cosa si tratta. Sono qua a casa in quarantena, chiuso come tanti, in attesa di essere negativo, uscire e incontrarvi. Un abbraccio.

Bisio e le difficoltà ai tempi del Covid

Bisio ha spiegato come in questo periodo avrebbe dovuto essere in tour a teatro. Purtroppo, però, cinema e teatri sono chiusi ormai da mesi e il settore dello spettacolo dal vivo sta vivendo una crisi senza precedenti. Per fortuna, le produzioni cinematografiche e televisive stanno continuando, pur tra i limiti dell’emergenza sanitaria e con le difficoltà di distribuzione dei film, che devono posticipare l’uscita a tempi migliori o optare per le piattaforme in streaming e on demand. Di recente, Bisio è apparso anche nella serie Sky Cops – Una banda di poliziotti, con Stefania Rocca e Francesco Mandelli.











fanpage.it