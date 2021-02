Canale 5, domani tornano le “Storie di Melaverde”

Domani dalle 11 su Canale 5, tornano, come di consueto Le Storie di Melaverde. Edoardo Raspelli questa domenica andrà di nuovo alla scoperta di un prodotto straordinario creato in provincia di Padova: il pollo “latte e miele”. Sembra incredibile ma in alcuni piccoli allevamenti proprio il latte e il miele fanno parte dell’alimentazione di polli, anatre, oche, capponi, germani, tacchini e di tutti gli animali da cortile, e conferiscono alla loro carne un sapore unico. Scopriremo come vengono allevati questi animali con i pulcini che arrivano a pochi giorni di vita nei capannoni riscaldati, che vengono poi lasciati liberi di muoversi anche all’esterno, e che infine sono tenuti in recinti completamente aperti quando sono già adulti.

Edoardo Raspelli per Le Storie di Melaverde ci racconterà poi le caratteristiche della loro carne e darà preziosi consigli su come cucinare al meglio ogni singolo taglio, grazie all’aiuto di un grande chef che ha avuto l’idea di nutrire i polli aggiungendo il latte e il miele alla loro alimentazione. Vedremo anche lavorare la carne di anatra, in particolare il petto, visitando un piccolo laboratorio di macelleria in cui si realizzano grandi salumi artigianali. L’altra domenica c’è stata la conferma del successo di Raspelli. Le Storie di Melaverde hanno fatto ancora il boom di ascolti:la parte di Edoardo Raspelli (con cotechino e zampone di Modena a I.G.P.) ha avuto 1.218.000 spettatori e il 10,01% di share.