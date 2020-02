Stefano Sala, modello ed ex gieffino vip, aspetta un figlio dalla moglie Dasha Dereviankina

Il 29enne ha annunciato su instagram la lieta novella. Lui ha già una figlia di 6 anni avuta con Dayane Mello. La coppia si è sposata in gran segreto lo scorso anno.

Stefano Sala non sta più nella pelle per la felicità: sta per diventare di nuovo padre. L’ex gieffino vip e modello lo ha annunciato sul social. Presto insieme alla moglie Dasha Dereviankina darà il benvenuto al mondo a un pargoletto o a una pargoletta. Pubblicando una foto in cui appare accanto alla sua dolce metà, che mostra un bel pancione scoperto, Sala ha scritto sul social: “A quanto pare tra non molto arriverà una ‘new entry’ in famiglia… Non vediamo l’ora!!!”. E’ stata poi Dasha ha condividere un altro scatto di coppia con pancione in vista, aggiungendo ironicamente: “Qualche novità?”.

Subito tantissimi i like dei follower e degli amici, ma anche i commenti di auguri. Come quello de Le Donatella (Silvia Provvedi è a sua volta incinta di una femminuccia), con cui Stefano ha condiviso l’esperienza del ‘Grande Fratello Vip’ nel 2018. Poi Miss Italia 2018 Carlotta Maggiorana, anche lei reduce dalla seppur breve esperienza nella Casa di Cinecittà ha scritto: “Tanti auguri ragazzi”. E così un’altra ex Miss Italia, Francesca Testasecca: “Ma che meraviglia! Auguri!”.

Stefano e Dasha sono marito e moglie. Si sono sposati in gran segreto nell’agosto dello scorso anno su lago di Como. La notizia è trapelata solamente molti mesi dopo. Confermando di aver messo la fede al dito, alla fine dello scorso anno lui ha voluto spiegare il motivo per cui ha evitato che la stampa venisse a conoscenza delle nozze: “Abbiamo deciso di sposarci in modo riservato per evitare le malelingue social. Non volevamo rovinare un giorno così bello e intimo. Però l’anno prossimo vorremmo risposarci in chiesa, con una grande festa”.

Stefano, 29 anni, è stato a lungo legato alla modella Dayane Mello, attualmente tra i concorrenti dell’edizione in corso di ‘Pechino Express’. Con lei ha avuto la sua primogenita Sofia, nata nel 2014.











Gossip.it