Gf Vip, Michele Cucuzza svela le strategie nella Casa: “Adriana ha leadership, Antonella sa recitare”

Chi meglio di un ex gieffino e abile comunicatore come Michele Cucuzza può tracciare un quadro e disvelare gli altarini e le strategie sotterranee che si dispiegano all’interno della Casa del Grande Fratello Vip? L’ex concorrente si è confessato in un’intervista rilasciata al sito ufficiale del programma e ha rivelato il suo pensiero franco sulle personalità degli inquilini vip rimasti in gioco nel reality. Cucuzza ha svelato con spietatezza ed estrema sincerità quelle che, a suo parere, sono le strategie messe in atto per aggiudicarsi la vittoria dell’edizione 2020 del Grande Fratello Vip. Il giornalista Rai, dopo la sua eliminazione dal reality show decretato dal televoto degli italiani, ha dovuto abbandonare la sua avventura casalinga del Gf Vip. L’ex gieffino ha perso la sfida del televoto contro concorrenti da lui definiti forti: Adriana Volpe, Barbara Alberti e Fabio Testi.

A malincuore il conduttore ha salutato i compagni di viaggio e ha accettato la decisione suprema del pubblico, pur se con tristezza. Ma con sportività e lealtà ha ammesso che gli sfidanti in nomination sono figure valide e carismatiche che meritano di proseguire il cammino nel reality e di arrivare in finale. Il periodo vissuto nella Casa ha rappresentato per Cucuzza un’esperienza davvero speciale, fantastica e indimenticabile.

Nell’intervista rilasciata al sito ufficiale del popolare reality show condotto da Alfonso Signorini ha raccontato le sue impressioni personali su come ha vissuto i giorni nella Casa più spiata d’Italia e la sua opinione sulle dinamiche attualmente in corso tra i gieffini vip. Tra gli ultimi episodi burrascosi avvenuti nel reality quello che ha visto protagonisti Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese alle prese con una diatriba animata è degno di citazione. L’alterco tra i due coinquilini ai ferri corti è deragliato, richiedendo l’intervento esterno in veste di mediatrice di Adriana Volpe, la quale ha propeso verso le ragioni del ragazzo. La presa di posizione della Volpe ha scatenato le ire dell’ex valletta di Mike Bongiorno. L’ex gieffino Cucuzza prende le parti di Patrick, definito da lui una persona dolce e sensibile.

La vita all’interno della mura della Casa del Gf Vip si sa è turbolenta. I rapporti interpersonali diventano difficili quando si convive a stretto contatto per più giorni, e gli inquilini vip non smentiscono questo dato di fatto, dando vita a scenette esilaranti tra beghe e colpi bassi. Insomma l’atmofera nella Casa è frizzante e scoppiettante. Il giornalista messo dinanzi alla domandia su chi sia il personaggio più falso e subdolo e quello più vero, non ha esitato nel confessare la sua verità. Secondo Michele Cucuzza i ruoli giocati all’interno della Casa sono chiari e sarebbe ipocrita smentirlo per fini strumentali. Il giornalista svela le sue preferenze senza alcuna titubanza e incorona leader e potenziale vincitrice del reality la “tosta” Adriana Volpe.

Michele Cucuzza rivela le strategie dei vip nella Casa del Gf Vip

Nel corso dell’intervista concessa al sito ufficiale del reality diretto dal conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini, Michele Cucuzza ha confessato la sua idea su quelli che sono i ruoli e le strategie “studiate” e non dei concorrenti vip presenti nella Casa. Il giornalista, in particolare, ha espresso la sua opinione sul conto di Adriana Volpe, con la quale ha instaurato una bella amicizia, Antonio Zequila, Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese. Riflettendo sulla sua parentesi avvincente e lieta trascorsa all’interno del contesto della Casa più scrutata dai “voyeur” d’Italia, ha affermato: “È andata benissimo, sono un giornalista e sono abituato a stare fuori per lunghi periodi. Sono molto legato in particolare ai sei che si sono messi dal mio lato il giorno della mia eliminazione: Adriana, Barbara, Licia, Antonio, Denver e Fabio; ma ho ottimi rapporti con tutti”. Alla domanda sulle figure vincenti del reality e sui giochi occulti esercitati, Michele Cucuzza è diretto e come un ciclone esterna il suo pensiero senza peli sulla lingua sui vip che si contendono la vittoria del Grande Fratello Vip 2020. “Adriana è fortissima, sono sicuro vincerà e se lo merita, Fabio era forte, Barbara era forte; ero il più debole e il pubblico decide. Adriana ha leadership, attitudine a dirigere un gruppo, è una qualità, non è un difetto, un’attitudine che Adriana ha sicuramente. Non c’entra niente con le strategie, è quando un gruppo riconosce in una persona il proprio leader”.

Nella contesa tra la Elia e Pugliese, il conduttore è convinto della bontà e della buona fede del gieffino, pur se dotato di forte personalità, e non vuole sbilanciarsi su quali siano le colpe e le ragioni di entrambi. “Patrick è straordinariamente dolce, una persona simpaticissima. Una sera non sapendo chi nominare gli ho detto ‘se ti voto ti arrabbi?’ Lui mi ha risposto ‘votami pure!’. Non so se ci sono stati questi toni bruschi comunque Patrick è una persona amabilissima con il suo carattere forte”, ha dichiarato schietto il giormailista Rai. Proprio citando l’ex coinquilina Antonella Elia, ha raccontato di lei: “Antonella è una mia vecchia amica un’ottima attrice e, secondo me, sa recitare in una maniera divina. Una sera ci siamo divertiti da pazzi perché lei fingeva di saper leggere i fondi del caffè, inventava tutto in maniera così plausibile!”.

Cucuzza non ha dubbi anche su chi possa vincere la quarta edizone del Grande Fratello Vip. L’ex gieffino vip ha confessato di aver vissuto un’esperienza magnifica a contatto con altre persone che gli hanno donato molto in termini di affetto, fiducia e stima. Con la sincerità e la sensibilità che lo contraddistinguono, il conduttore ha dichiarato sfacciatamente di fare il tifo per Adrina, Clizia e Licia, e tra gli uomini Zequila è meritevole di vincere per la sua simpatia, ottimismo, ironia e affabilità. “Tra gli uomini Antonio per la sua simpatia, il suo darsi delle arie, è talmente simpatico che fa morire dalle risate. Per le donne Adriana perché ha leadership, capacità di connettere gli altri e diventarne leader, poi ho una particolare simpatia nei conforti di Licia. È una donna forte che ha sofferto e per questo le sono stato vicino in momenti di difficoltà anche perché lei investe molto in questo GF. Anche Clizia è una donna quadrata e matura, pur essendo molto giovane ha i suoi valori quindi anche lei secondo me merita molto”, ha preconizzato Cucuzza. Per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip questa è la morale del reality: “Il Grande Fratello è fatto per vincere, il gioco è questo non c’è niente di cui scandalizzarsi”. Il pronostico di Michele Cucuzza è bello e pronto.

Anita Adriani, ilgiornale.it