Elodie: ‘Marco Masini mi ha fatto body-shaming prima che mi esibissi. Sono stanca di dovermi difendere’

La cantante conferma la lite con il collega a Sanremo 2020

‘E’ vero, mi ha detto più volte ‘Mangia!’. Sono ancora arrabbiata con lui’

Elodie Di Patrizi conferma la lite con Marco Masini a Sanremo 2020.

I gossip erano circolati vorticosi nei giorni del Festival. La cantante, ex volto di Amici, intervenendo a Radio Due Social Club, format radiofonico condotto da Luca Barbarossa e Andrea Perroni, ammette di essersi sentita offesa. “Mi ha fatto body-shaming”, tuona.

“E’ vero, Marco Masini mi ha fatto body-shaming, mi ha detto più volte ‘Mangia!’ Come se io avessi un problema alimentare. Non è da stron*o?!?”, sottolinea la bella interprete di “Andromeda”. “La prima volta è accaduto in occasione della realizzazione della cover di Tv Sorrisi e Canzoni, mi ha detto ‘Mangia! Mangia la Nutella!’. E io mi ero già detta infastidita”, racconta.

Non le piace affatto che venga sottolineata con fare maligno la sua magrezza. La fidanzata 29enne di Marracash precisa amaramente: “Sono stanca di dovermi difendere da chi pensa che io non mangi. Sono ancora arrabbiata con Marco, mi ha detto la stessa cosa anche 5 minuti prima di esibirmi al Festival… ero tesa. Io sono infantile e adesso non sono ancora pronta per fare pace con lui… A ‘C’è posta per te’ potremmo andare…”.

I commenti negativi sul suo peso le creano disagio, quasi un complesso. Elodie confessa: “Io sono iperattiva… adesso mi peso tutti i giorni e mi chiedo: ‘Oddio, chissà quando ingrasserò?’. Che pizza!”.

