Elisabetta Canalis a Milano per la Fashion Week sceglie un look che non passa inosservato

L’ex velina è arrivata dalla California per partecipare alla settimana della moda. Si è presentata alle sfilate con un look ‘vedo non vedo’ che non è certamente passato inosservato…

Elisabetta Canalis sa come farsi notare. L’ex velina è arrivata a Milano dalla California poche ore fa per partecipare ad alcuni eventi della Fashion Week meneghina. Nel capoluogo lombardo ha vissuto tanti anni e si sente sempre a casa, così stavolta ha deciso di osare davvero e nonostante sia pieno inverno (con temperature miti, bisogna ammettere) ha scelto un look ‘vedo non vedo’ che non è passato affatto inosservato e che oltre a essere stato fotografatissimo dai reporter in giro per la città in questi giorni, ha fatto girare molte teste.

La 41enne di origini sarde ha indossato sotto ad un completo bianco e oro una maglia semitrasparente dorata che ha messo in risalto le sue generose forme, che tanta fortuna le hanno regalato nel corso degli anni. A baciarla un sole di febbraio che l’ha aiutata a scaldarsi anche con pochi centimetri di stoffa addosso.

Eli è da quasi 5 anni anche mamma. Ha infatti avuto dal marito Brian Perri la piccola Skyler Eva, che porta con sé in giro per il mondo (è recentemente stata in Giappone con tutta la famiglia). Recentemente durante un’ospitata a ‘Domenica In’ si è commossa parlando della morte di suo papà, scomparso circa due anni fa a Los Angeles, dove era andato dalla Sardegna per trascorrere qualche giorno con lei e con la nipotina.

Parlando con Mara Venier ha raccontato con gli occhi lucidi: “E’ venuto a mancare improvvisamente. Era in vacanza a Los Angeles prima di Natale. Ha avuto un ictus a casa mia. E’ stato trasferito in rianimazione, abbiamo fatto di tutto, ma qualsiasi cosa facessimo lui peggiorava e poi è successo che è mancato”.











