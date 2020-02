«Al Pacino? Troppo vecchio e regala solo mazzi di fiori». Parola di ex fidanzata

Meital Dohan, l’attrice israeliana che è stata al fianco del premio Oscar, ha rivelato di aver messo fine alla loro relazione. «Impossibile negare la differenza di età», ha detto, svelando (anche) l’«avarizia» di un uomo che «in due anni mi ha regalato sempre e solo mazzi di fiori»

L’età è un numero. E, a volte, tanto basta per renderla insopportabile. Meital Dohan, attrice israeliana capitolata, nel 2018, fra le braccia di Al Pacino, lo ha capito a proprie spese come l’amore, che istinto vorrebbe cieco, debba invece fare i conti con i dati anagrafici. «È difficile stare con un uomo tanto anziano», ha ammesso la donna, intervistata dal magazine LaIsha come riporta The Times of Israel.

«È difficile anche se l’uomo tanto anziano è Al Pacino.

La differenza di età non è facile da metabolizzare.

Ho provato a negarla, ma, a oggi, Al Pacino è già un uomo molto vecchio», si è trovata a dire l’attrice, che con il feticcio di Martin Scorsese ha condiviso un gap di 36 anni.

Meital Dohan, 43 anni, è stata al fianco di Al Pacino, 79, per ventiquattro mesi. Poi, ha preso il coraggio a due mani e si è separata dall’uomo che, ancora, dice di amare e rispettare. «Anche con tutto il mio sentimento, il mio affetto, non sarebbe potuta durare», ha raccontato al giornale, «Abbiamo avuto un brutto litigio ed io l’ho lasciato. È successo di recente, ma ancora gli voglio bene e lo apprezzo. Sono contenta di esserci stata quando ha avuto bisogno di me», ha detto la Dohan, che da ultimo è stata vista con Pacino alla premiere di The Irishman, nel novembre scorso.

«Spero potremo rimanere buoni amici», ha rimarcato, confessando, però, di non aver accusato solo la differenza di età. La relazione con Al Pacino è stata messa a dura prova anche dall’«avarizia» dell’attore, che mai una volta avrebbe regalato alla Dohan più di un mazzo di fiori. «Mi ha sempre e solo comprato dei fiori. Come posso dire in maniera educata che non ama spendere i propri soldi?», ha chiesto l’attrice al giornalista che si è trovata di fronte, svelando così l’avarizia altrimenti ignota di Al Pacino.

Vanityfair.it