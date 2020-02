Adele: “Il mio nuovo disco a settembre”

L’artista ha annunciato il suo prossimo lavoro durante il matrimonio della sua migliore amica dove si è esibita per gli invitati

Adele sceglie il matrimonio della sua migliore amica per annunciare la data di uscita del suo nuovo album: “Aspettatevi il mio nuovo disco a settembre” dice l’artista nei numerosi video ripresi durante la festa e pubblicati sui social dagli invitati. La cantante britannica con oltre 40 milioni di dischi e 50 milioni di singoli venduti in tutto il mondo, si è esibita al ricevimento dei suoi due amici musicisti, Laura Dockrill e il chitarrista dei The Maccabees, Hugo White. Al The Mason’s Arms pub di Londra, Adele, visibilmente dimagrita ha cantato uno dei suoi singoli più celebri, Rolling in the deep, e altri brani.

Adele aveva già dato qualche indizio sul suo nuovo lavoro lo scorso maggio, nel giorno del suo 31esimo compleanno: (poche settimane dopo la separazione dal marito Simon Konecki da cui ha divorziato qualche mese dopo): “Branco di selvaggi, 30 sarà un disco drum’n’bass per farvi un dispetto” lasciando intendere anche il titolo dell’album. 30, in linea con la tradizione di nominare i suoi dischi con il numero degli anni che aveva quando li ha incisi. L’ultimo album, 25, uscito nel 2015, ha venduto oltre venti milioni di copie in tutto il mondo. La cantante si è aggiudicata un Oscar per la miglior canzone originale con Skyfall, tema principale dell’omonimo Bond movie, nel 2013. Un compito assegnato ora a Billie Eilish: è della giovane musicista americana la canzone per il 25esimo capitolo della saga No time to die.

Repubblica.it