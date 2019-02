Ascolti tv, stravince Fiorello

Grandi ascolti per Giuseppe Fiorello: “Il Mondo sulle spalle, il film tv da lui interpretato sulla figura dell’imprenditore Enzo Muscia, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, ha dominato la prima serata televisiva di ieri con 5 milioni 869 mila telespettatori e uno share del 23.9%.

Grazie a questo risultato Rai1 si aggiudica il prime time con 5 milioni 626 mila telespettatori e il 21.4% di share.

In crescita su Rai2 “Il Collegio” : la seconda puntata ha ottenuto 1 milione e 896 mila spettatori, pari al 7.8 di share. Successo social per “Il Collegio” che con oltre 70mila interazioni si classifica al primo posto dei programmi più commentati della serata, primo nei TT Italia (fonte Nielsen Italia) .Su Rai3 l’appuntamento settimanale con #cartabianca , il programma di Bianca Berlinguer, ha segnato 1 milione 36 mila telespettatori con il 4.7 di share.

Bene, in seconda serata su Rai1, “Porta a porta”, la trasmissione di Bruno Vespa è stata visto da 1 milione e 307 mila spettatori, pari al 13.4 di share, mentre su Rai2 il secondo appuntamento con “Giovani e influencer”, il nuovo ciclo di ritratti del mondo giovanile , ha registrato 568 mila spettatori con 5.1 di share.

Grande attenzione, ieri, anche per tutta l’informazione Rai: l’edizione delle 20 del Tg1 è stata vista da 5 milioni e 754 mila spettatori, con il 24.2% di share, mentre il Tg2 delle 13 è stato seguito 2 milioni e 244 mila spettatori 15.7 di share e il Tg3 delle 19.00 da 2 milioni 244 mila spettatori (share del 12.05%) , saliti a 2 milioni 730 mila (12.8% di share) per le edizioni regionali, curate dalla TGR. Sono stati, infine, 1 milione 139 mila, con il 4.3% di share i telespettatori che hanno seguito l’appuntamento con Tg2 Post, l’approfondimento in onda dopo l’edizione delle 20.30.

Nel preserale sempre bene “L’Eredità” con 5 milioni 325 mila spettatori e il 25.9 di share e in access prime time “I Soliti Ignoti – Il ritorno” con 5 milioni 442 mila spettatori e il 20.5 di share. In evidenza su Rai3, sempre in access prime time, la puntata della nuova stagione di “Non ho l’età”, visto da 1 milione e 412 mila spettatori, con il 5.6 di share.

Per i canali specializzati da sottolineare l’ottimo andamento di Rai YoYo che nella fascia dalle 7.00 alle 9.00 è stato il 4 Canale nazionale più visto con il 2.7% di share. In particolare il cartone animato più seguito è stato “44 gatti” con 409 mila telespettatori e con il 2% di share alle 19.27.

Nel complesso le reti Rai hanno dominato la prima serata con 10 milioni e 170 mila spettatori e il 38.6 di share, la seconda serata con 4 milioni 150 mila spettatori e il 35.1 di share e le 24 ore con 3 milioni 976 mila spettatori e il 37.7 di share.