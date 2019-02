Domani, Rai3 trasmetterà una nuova puntata di “I miei vinili”: ci sarà Giampiero Mughini

“I miei vinili”, il programma musicale condotto da Riccardo Rossi, dedicato alla passione e ai ricordi legati ai dischi in vinile, in onda giovedì 21 febbraio alle 23.25 su Rai3, ha come protagonista Giampiero Mughini. Giornalista, scrittore, opinionista, ma soprattutto grande collezionista di vinili, che porterà in studio un oggetto d’arte unico: un vinile rarissimo e di immenso valore: “Le Stelle di Mario Schifano”. Nella conversazione con Riccardo Rossi riaffiorano aneddoti legati alla scoperta, in quel di Catania, del rock’n’roll grazie a “Rock Around the Clock” di Bill Haley & His Comets. Quindi i ricordi delle serate al Piper, con Patty Pravo e il suo “Ragazzo Triste”; delle pene d’amore riconoscendosi nelle strofe di “Non è Francesca” di Lucio Battisti, di un lento, abbracciato a una ragazza “Legata a un granello di sabbia” di Nico Fidenco, di uno shake scatenato, in pista insieme a “I Watussi” di Edoardo Vianello. E ancora il disco più scandaloso e sexy di sempre, “Je t’aime moi non plus” di Serge Gainsbourg e Jane Birkin, e l’aneddoto di una serata con gli amici in pizzeria, dove per puro caso, da una radio, alcune note cambiano per sempre la sua vita: il cantante è Domenico Modugno e le note sono quelle di “Volare”.