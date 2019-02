Netflix, non solo “Roma”: ecco quali sono le serie tv più viste nel 2018

Se Hollywood si inchinerà o meno alla potenza di fuoco di Netflix, che candida al titolo di miglior film «Roma» di Alfonso Cuarón, lo scopriremo domenica 24 febbraio nel corso della «notte delle stelle» (in Italia saranno le due della notte di lunedì 25). La sfida è non solo aperta ma epocale: il film è parlato in spagnolo e non in lingua inglese, non ha grandi nomi nel cast, e soprattutto ha seguito un percorso ben distinto da quello di una tradizionale distribuzione, limitandosi a pochi giorni di presenza nelle sale.

Ma non di solo «Roma» la piattaforma di streaming ha vissuto nel 2018. Il canale, che a differenza di altri network non diffonde i dati del numero di spettatori di ogni singola serie o film, ha però reso nota la lista delle 10 fiction tv con «la più alta media temporale per sessione di visione» nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 novembre dell’anno scorso. Tra le serie più viste, in una ideale classifica sulla base del binge watching, trionfa la prima stagione di On My Block, comedy sulle difficoltà di crescere della «generazione Z», seguita dalla seconda stagione del true-crime Making A Murderer e dalla stagione numero due del teen drama Tredici.

Fuori dal podio, seguono:la fiction documentaria sul football Last Chance U, il Bodyguard Richard Madden, il reality show automobilistico Fastest Car, la serie horror Hill House, rivisitazione moderna del classico gotico scritto da Shirley Jackson, la seconda stagione del dramma canadese Chiamatemi Anna, tratto da «Anna dai capelli rossi» di Lucy Maud Montgomery, la black comedy Insatiable e la penultima stagione di una delle prime (e più premiate) serie originali Netflix, Orange Is The New Black.

Luca Zangarini, Corriere.it