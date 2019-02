Stasera ci sarà, su Rai1, il match Atletico Madrid-Juventus

Il campione del mondo Grisù da una parte, il totem anti Atletico, l’uomo che ha segnato in carriera 22 reti ai colchoneros dall’altra. Griezmann contro Cristiano Ronaldo sarà solo uno degli spunti di Atletico Madrid – Juventus, match di andata degli ottavi di Champions League, in programma domani alle 21 al Wanda Metropolitano (lo stadio che ospiterà la finale a maggio) e in onda in diretta su Rai1. La telecronaca del match sarà di Marco Lollobrigida e Antonio Di Gennaro, con il contributo a bordocampo di Alessandro Antinelli e le interviste di Aurelio Capaldi. La partita sarà preceduta da un’ampia presentazione, in onda dalle 20.00 su Raisport + HD e quindi su Rai1 dalle 20.35, subito dopo il Tg1: in studio, con Paola Ferrari e Alberto Rimedio, ci sarà Paolo Rossi. Al termine della gara, poi, interviste e commenti live da Madrid e gli HL di tutte le gare della due giorni di Champions league, comprese Schalke – Manchester City e le sfide del martedì, Lione – Barcellona e Liverpool – Bayern Monaco.