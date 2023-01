Rai 3, domani torna Tv Talk. Fulvio Abbate e Pino Strabioli saranno gli ospiti della puntata

Cronaca, nuove serie e retroscena di popolarissimi programmi tv. Nella puntata di sabato 21 gennaio, “Tv Talk”, il programma condotto da Massimo Bernardini in onda alle 15 su Rai 3, apre la puntata sul racconto mediatico dell’arresto di Matteo Messina Denaro che, da giorni, sta interessando la tv italiana e internazionale. Ospiti Elisa Anzaldo del Tg1, Francesco Specchia di Libero Quotidiano e lo storico della tv Giorgio Simonelli. Inoltre, un approfondimento sul prossimo Sanremo: stando agli annunci, questo Festival sembra mostrare un’accresciuta attenzione per l’attualità e le tematiche sociali.

Dopo gli immancabili ReTVeet, l’imperdibile rubrica che ripropone i più recenti momenti clou della tv, Gabriele Cirilli svela i retroscena di “Tali e Quali” e i meccanismi che lo hanno reso un vero mattatore nelle trasmissioni di Carlo Conti.

Lino Guanciale è poi al centro di un focus sulla sua carriera e sulla terza e ultima stagione de “La Porta Rossa”. Con Pino Strabioli e Fulvio Abbate, infine, il ricordo di una vera diva come Gina Lollobrigida. Ad arricchire il dibattito anche Diego Passoni di Radio Deejay e Claudia Rossi del Fatto Quotidiano.

In studio, come di consueto, il cast fisso composto da Cinzia Bancone, Silvia Motta e Sebastiano Pucciarelli.