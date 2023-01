La vita del Principe Harry prima delle nozze con Meghan Markle era molto turbolenta. Serata all’insegna di vizi ed eccessi come da lui stesso raccontato nel suo memoir. Anche Nicola McLean, ex modella, nota al pubblico d’oltremanica soprattutto per la sua partecipazione al programma I’m a Celebrity…Get Me Out of Here! La McLean ha infatti recentemente raccontato di un suo “incontro ravvicinato” con il Principe Harry, avvenuto nel 2015, in occasione dei festeggiamenti per il trentesimo compleanno della stella del rugby, James Haskell. Il sito Exspress Co Uk ha riportato le dichiarazioni della donna: “Quella sera mi sono ubriacata molto e sono caduta in un cespuglio. Stavo cercando di tirarmi su, poi Harry ha allungato una mano e mi ha afferrato” ha spiegato la modella, raccontando del piccolo incidente con conseguente salvataggio da parte del Duca del Sussex. Nicola McLean ha spiegato che quella sera lei e il Principe Harry avevano bevuto molto e che il secondogenito di Re Carlo era “come un animale” quando si trattava di bere alcolici (cosa che secondo Nicola McLean avveniva molto spesso). “Non è stato il mio momento migliore, ma chi non vorrebbe ubriacarsi con il principe Harry?” ha concluso l’ex modella glamour.

Con l’uscita di Spare Harry ha colto l’occasione per mettere a tacere voci vecchie di anni che lo vorrebbero figlio di un amante di Lady Diana, il maggiore James Hewitt. Secondo quanto raccontato dallo stesso duca di Sussex infatti pare che negli anni della sua infanzia fosse molto in voga la diceria secondo cui Carlo non fosse il suo vero padre. Anzi, il gossip era talmente diffuso che lo stesso Carlo era solito fare battute sul tema: “Mio padre rideva e rideva, anche se era uno scherzo decisamente poco divertente, data la voce che circolava in quel momento secondo cui il mio vero padre era uno degli ex amanti della mamma: il maggiore James Hewitt” racconta Harry, che nel suo libro precisa: “Mia madre Diana conobbe ben dopo la mia nascita il maggiore Hewitt, si trattava di una calunnia totale, ma faceva molto gioco alla stampa scandalistica”.