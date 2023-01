“Grande Fratello Vip”, riavvicinamento tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

La venezuelana confida a Giaele di aver fatto pace con Daniele e di essere pronta a riconquistare la sua fiducia

Nella Casa del “Grande fratello Vip” tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è in corso un riavvicinamento dopo le turbolenze.

“Ci hai fatto pace?” chiede Giaele De Donà alla bella venezuelana e la risposta non si fa attendere: “Non voglio dirlo perché quando lo dico si rovina tutto, preferisco vivermela io e si vedrà”. Insomma, Oriana non si sbilancia per scaramanzia ma pare che tra i due adesso le cose stiano prendendo un’altra piega.

“Non dico più niente e me la vivo, senza farmi problemi e senza farmi film”, sottolinea Oriana Marzoli. Adesso con Daniele Dal moro vuole muoversi con più calma e cautela. Anche se tra i due i problemi ci sono ancora, eccome. “Mi dice che ancora non si fida di me – prosegue la venezuelana – onde evitare fraintendimenti sono pronta a smettere di scherzare e divertirmi con Luca Onestini, voglio conquistare finalmente la fiducia di Daniele”.

In Cucina per Oriana e Daniele arriva il momento del confronto. “Non riesco a fidarmi al cento per cento di lei”, confessa Daniele a Sarah Altobello. “Lei potrebbe darti dimostrazione e acquisire la tua fiducia?” replica la Albello che cerca di fare da paciere.

Daniele però è criptico anche se fa capire che tutto dipenderà dai comportamenti e dal modo di relazionarsi in Casa di Oriana: “Io sono uno che guarda i fatti… perché privarmi di un qualcosa che mi fa stare bene Finché la cosa resta molto leggera mi sta bene”, conclude trovando l’approvazione di Oriana. E’ un nuovo inizio?