Film stasera in TV da non perdere venerdì 20 gennaio 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 20 gennaio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Call My Agent – Italia, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Paola Cortellesi, Paolo Sorrentino e Matilde De Angelis in una serie comedy su vizi e virtù delle star italiane.

Call My Agent – Italia, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Paola Cortellesi, Paolo Sorrentino e Matilde De Angelis in una serie comedy su vizi e virtù delle star italiane.

Molly Moon e l’incredibile libro dell’ipnotismo, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Commedia nel segno della magia tratta da un noto best seller per ragazzi.

Mancino naturale, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Claudia Gerini in un film a stampo sportivo. Una giovane madre riversa le sue speranze sul figlio dodicenne affinché diventi un calciatore.

Il genio della truffa, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Nicolas Cage e Sam Rockwell in una commedia d’azione di Ridley Scott. Un artista dell’imbroglio vede scompigliati i suoi piani dall’arrivo della figlia.

FILM ROMANTICO DA VEDERE STASERA IN TV

Colazione da Tiffany, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Audrey Hepburn nella storia di una ragazza di provincia che cerca di fare carriera a New York.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Jack Ryan – L’iniziazione, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Chris Pine e Kenneth Branagh in un action-thriller di grande impatto.

Scontro tra titani, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Film mitologico con Sam Worthington nella parte di Perseo, il semidio che deve scongiurare la fine dell’umanità e combattere Ade.

FILM DI FANTASCIENZA DA VEDERE STASERA IN TV

La quinta onda, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Chloe Grace Moretz in un fanta-action. Una ragazza e il suo fratellino cercano di sopravvivere agli attacchi degli alieni.

After Yang, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Colin Farrell in un film Sky Original. I membri di una famiglia devono far fronte ai malfunzionamenti di un androide che vive con loro.

FILM WESTERN DA VEDERE STASERA IN TV

The Hateful Eight, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Quentin Tarantino dirige un grandissimo cast (tra gli altri, Kurt Russell e Samuel L. Jackson) in un western a tinte thriller.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Unico testimone, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Thriller con John Travolta. Il nuovo fidanzato della madre sconvolge l’equilibrio di un adolescente.

I PROGRAMMI IN CHIARO

The Voice Senior, ore 21:25 su Rai 1

Edizione over 60 del talent show The Voice, nel quale i cantanti si cimenteranno di fronte ai giudici.

N.C.I.S., ore 21:20 su Rai 2

Ennesima stagione della serie tv crime con protagonista Mark Harmon che vede agire un dipartimento speciale della Marina degli Stati Uniti.

Viareggio 1969, ore 21:20 su Rai 3

Documentario sulla tragica storia di Ermanno Lavorini.

Quarto Grado, ore 21:20 su Rete 4

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono un programma su grandi gialli e casi irrisolti del territorio italiano.

Fosca Innocenti, ore 21:20 su Canale 5

Vanessa Incontrada vicequestore che risolve i casi affidandosi alla sua capacità elevata di sentire gli odori.

Mechanic: Resurrection, ore 21:20 su Italia 1

Sequel di un famoso film d’azione con Jason Statham e Jessica Alba. A un sicario viene rapita la ragazza: ci saranno vendette.

Propaganda live, ore 21:15 su La 7

Diego Bianchi conduce uno dei programmi più amati degli ultimi anni, che analizza dinamiche sociali e politiche con satira e ironia.

Cucine da incubo, ore 21:30 su TV8

Nuova stagione delle avventure di Antonino Cannavacciuolo che cerca di rimettere in sesto alcune attività di ristorazione.

Fratelli di Crozza, ore 21:25 su Nove

Show con il popolare comico e imitatore Maurizio Crozza che analizza l’attualità tra mille risate.