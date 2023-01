Avatar 2 ha superato Spider-Man: No Way Home. Ora è il sesto incasso della storia

Avatar – La via dell’acqua ha raggiunto un incasso di 1.928.251.314 di dollari a livello mondiale

James Cameron ha superato Jon Watts. Avatar – La via dell’acqua è divenuto il sesto maggior incasso nella storia del cinema superando Spider-Man: No Way Home, uscito nel 2021.

AVATAR – LA VIA DELL’ACQUA, NUOVO SUCCESSO DI JAMES CAMERON

Nuovo importante traguardo per il sequel di Avatar, distribuito nel 2009 e diventato il film con il più alto botteghino di sempre grazie alla cifra record di 2.922.917.914 di dollari. Nelle scorse ore Avatar – La via dell’acqua ha superato di alcuni milioni di dollari Spider-Man: No Way Home con protagonista Tom Holland scavalcandolo nella lista dei film più redditizi di sempre.

Il nuovo lavoro di James Cameron ha toccato quota 1.928.251.314 di dollari avvicinandosi sempre di più ai due miliardi. Al momento questa la Top5 dei film con i più alti incassi nella storia della settima arte:

Avatar – 2.922.917.914 di dollari Avengers: Endgame – 2.799.439.100 di dollari Titanic – 2.187.535.296 di dollari Star Wars: Il risveglio della Forza – 2.068.223.624 di dollari Avengers: Infinity War – 2.048.359.754 di dollari

Nel frattempo James Cameron sta continuando a lavorare al franchise con il terzo capitolo di Avatar in arrivo nel 2024. In una recente intervista con Edith Bowman, il regista ha rivelato che Lo’ak sarà il narratore del nuovo film: “Credo possa essere intrigante per le persone pensare a cosa possa accadere. Jake è stato il narratore per il primo e il secondo film e avremo un narratore diverso per ognuno dei prossimi film”.

Il regista ha parlato anche dei cambiamenti che verranno apportati al terzo capitolo: “Quando la situazione si sarà calmata mi prenderò un momento per capire cosa hanno amato le persone e cosa le ha colpite maggiormente di questo film, potrei tornare indietro e fare piccole modifiche e potremmo apportare alcuni cambiamenti qua e là”.